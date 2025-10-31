El consejero Miquel Sàmper visita Cambrils para impulsar proyectos estratégicos de desarrollo económico

La visita se ha iniciado en el Ayuntamiento de Cambrils, donde Sàmper se ha reunido con el alcalde, Oliver Kleincedida

El consejero de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, ha realizado este jueves una visita institucional a Cambrils para abordar varios proyectos clave para el futuro económico del municipio. Acompañado por la delegada territorial del Departamento, Mar Giné, el consejero ha mantenido una jornada de trabajo intensa con el Ayuntamiento, el tejido empresarial y el sector educativo.

La visita se ha iniciado en el Ayuntamiento de Cambrils, donde Sàmper se ha reunido con el alcalde, Oliver Klein, y los portavoces municipales que forman parte del gobierno local. En el encuentro, se han tratado cuestiones relacionadas con la promoción económica, el apoyo a la empresa local, el fomento del empleo y otros proyectos estratégicos vinculados a los principales sectores productivos del municipio.

Posteriormente, el consejero ha mantenido una reunión con empresarios de diferentes ámbitos —turismo, construcción, náutica, comercio, nuevas tecnologías e industria— para escuchar sus necesidades y explorar vías de colaboración públicoprivada que permitan impulsar nuevas oportunidades de crecimiento.

La jornada ha finalizado con una visita a la Escuela de Hostelería y Turismo de Cambrils, donde Sàmper ha conocido de cerca las instalaciones, los programas formativos y los proyectos de un centro referente en la formación profesional vinculada a la gastronomía y el turismo en Cataluña.

El alcalde de la villa ha valorado muy positivamente el encuentro: “La visita del consejero Sàmper ha estado muy provechosa. Hemos podido trasladarle los vectores estratégicos para el desarrollo económico de Cambrils y compartir una visión conjunta sobre la importancia de dar apoyo al tejido empresarial y a la emprendeduría”.

Klein ha destacado también el “compromiso y la predisposición del Departamento para trabajar conjuntamente con Cambrils”, subrayando que la ciudad “tiene un gran potencial en sectores como el turismo, la náutica o la restauración, pero también en ámbitos emergentes como la logística y la inteligencia artificial”.