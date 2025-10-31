Medio Ambiente
Altafulla impulsa una jornada para recuperar las dunas del Fortí dentro de la 17.ª edición de Viu la platja!
Se trata de una nueva acción para recuperar las dunas del Fortín dentro de la 17.ª edición de Viu la platja!
La Asociación Medioambiental La Sínia organizará el próximo sábado, 8 de noviembre, a las 10.30 h, una nueva jornada de voluntariado ambiental destinada a continuar la recuperación del sistema dunar de la playa del Fortí de Altafulla. La actividad forma parte de la 17.ª edición de Viu la platja!, un proyecto de sensibilización y mejora del litoral que cuenta con la participación de voluntarios, familias y amantes del medio natural.
Previamente a la jornada, esta semana se han eliminado varias especies vegetales invasoras que serán sustituidas por plantas autóctonas del litoral mediterráneo, con el objetivo de favorecer la biodiversidad y reforzar la protección natural de la playa ante la erosión y los efectos del cambio climático. Esta actuación contribuye a restaurar el equilibrio ecológico de un espacio frágil y de gran valor ambiental.
La iniciativa busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de preservar los ecosistemas costeros, de que ejercen un papel fundamental en la protección del litoral y en la conservación de la flora y fauna propias del territorio.
La jornada está abierta a todo el mundo y no hace falta inscripción previa. Los participantes recibirán información sobre las especies autóctonas, su función ecológica y los trabajos que se llevan a cabo para mantener el buen estado de las dunas.