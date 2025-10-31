Altafulla impulsa una jornada para recuperar las dunas del Fortí dentro de la 17.ª edición de Viu la platja!

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Asociación Medioambiental La Sínia organizará el próximo sábado, 8 de noviembre, a las 10.30 h, una nueva jornada de voluntariado ambiental destinada a continuar la recuperación del sistema dunar de la playa del Fortí de Altafulla. La actividad forma parte de la 17.ª edición de Viu la platja!, un proyecto de sensibilización y mejora del litoral que cuenta con la participación de voluntarios, familias y amantes del medio natural.

Previamente a la jornada, esta semana se han eliminado varias especies vegetales invasoras que serán sustituidas por plantas autóctonas del litoral mediterráneo, con el objetivo de favorecer la biodiversidad y reforzar la protección natural de la playa ante la erosión y los efectos del cambio climático. Esta actuación contribuye a restaurar el equilibrio ecológico de un espacio frágil y de gran valor ambiental.

La iniciativa busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de preservar los ecosistemas costeros, de que ejercen un papel fundamental en la protección del litoral y en la conservación de la flora y fauna propias del territorio.

La jornada está abierta a todo el mundo y no hace falta inscripción previa. Los participantes recibirán información sobre las especies autóctonas, su función ecológica y los trabajos que se llevan a cabo para mantener el buen estado de las dunas.