Detienen a dos hombres en Reus y Tarragona por robos con fuerza en trasteros y compra-venta de material robado

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres por robos con fuerza en trasteros de dos comunidades de vecinos de las calles Sant Ferran y Campoamor de Reus, cometidos entre los días 4 y 13 de septiembre. Los agentes detuvieron primero el 24 de septiembre a un hombre de 25 años por trece delitos de robo con fuerza y dos delitos de daños.

Se recuperaron buena parte de los objetos robados pero la investigación continuó para encontrar el resto de material. Los agentes localizaron a un hombre responsable de un establecimiento de compra-venta de objetos usados de Tarragona que habría comprado el material robado. El hombre, de 36 años, fue detenido el martes por dos delitos de receptación.

Alrededor de las 13.15 horas de este martes, los Mossos llevaron a cabo un dispositivo conjunto con la Guardia Urbana en el establecimiento que regentaba el hombre en la calle Alguer. Allí encontraron varios objetos, entre ellos un teléfono móvil valorado en 1.300 euros, que constaba sustraído en un robo denunciado el pasado mes de mayo en una población del Alt Camp.

Los mossos encontraron otro móvil, un ordenador portátil, un patinete eléctrico, varias herramientas y un reloj inteligente valorado en 1.000 euros. Asimismo, también se localizó un total de 14 documentos oficiales de identidad pertenecientes a varias personas.

El propietario del establecimiento, al que le constaban dos antecedentes anteriores de receptación, dio explicaciones incongruentes y contradictorias y fue detenido. Quedó en libertad unas horas después con la obligación de presentarse ante la autoridad judicial cuando sea requerido. Lo mismo pasó con el primer detenido por los robos el 24 de septiembre.