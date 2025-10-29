El Vendrell impulsará un proyecto para reducir la soledad no querida

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

Los grupos municipales del Vendrell aprobaron por unanimidad, durante el último pleno ordinario celebrado de este lunes, una propuesta presentada por SomPoble-ERC que fomentará el acompañamiento a las personas mayores y las personas vulnerables del municipio. La intención de la iniciativa es reducir la soledad no querida en la localidad, especialmente entre la gente mayor de 65 años, que actualmente representa un 20% de la población total. El proyecto propone la «mejora de la calidad de vida» de las personas mayores a través del ofrecimiento, por parte del consistorio, de una atención concreta. El foco propuesto por ERC es la promoción de un envejecimiento activo mediante la participación en las actividades de la comunidad. Uno de los objetivos que pretende cumplir el grupo municipal es la reducción de la presión sobre los servicios sanitarios y sociales del municipio, para «prevenir situaciones de dependencia», además del refuerzo de la inclusión en la red social ciudadana del Vendrell.

Así, la aprobación del proyecto impulsará la incorporación al ente municipal de un servicio de acompañamiento personalizado y un espacio de dinamización comunitaria. También se planteará la creación de una herramienta digital «sencilla» para facilitar el contacto entre personas mayores, familiares, profesionales y entidades.

Entre las acciones también destacan el fomento de la colaboración entre el gobierno y las entidades sociales del municipio, además de la búsqueda de líneas de financiación supramunicipales, entre estas la Diputación de Tarragona o la Generalitat. El proyecto, según han acordado en la propuesta de Somos Pueblo, tendrá que determinar las acciones concretas en un plazo de tres meses, y en caso que no se complete, informar periódicamente de las acciones puntuales propuestas hasta su implantación definitiva como herramienta de ayuda al municipio.

Inspiración ciudadana

Durante el pleno, el grupo municipal de Esquerra Republicana hizo referencia a la iniciativa ciudadana Mai Sols, impulsada por un colectivo vendrellenc que, sin recursos, proporcionan asistencia a los grupos vulnerables del municipio con acompañamiento. La propuesta ciudadana intentó institucionalizarse, pero el consistorio argumentó «la falta de viabilidad y los impedimentos de trámites legales» antes de denegar el proyecto. De acuerdo con Somos Pueblo, se pide «reconocimiento» para la propuesta que, argumentan, «no tiene que chocarse con ningún impedimento» sino con «voluntad política».

Desde el año 2015, el aumento de personas de edad avanzada a capital del Baix Penedès ha sido del 33%, un dato que también ha incrementado los indicadores de vulnerabilidad por todo el municipio.