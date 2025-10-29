Varios heridos y una persona mayor atropellada en hasta 4 accidentes en las carreteras de Tarragona

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Horas complicadas en las carreteras de Tarragona, donde se han producido varios accidentes de tráfico. En Montblanc, un camión y un coche han colisionado en la N-240 en dirección a la A-27, a causa de la niebla. Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones de los Bombers de la Generalitat, que han recibido el aviso a las 08.24 horas.

Uno de los vehículos ha quedado ocupando el carril central, así que los Bomberos han tenido que apartarlo y, posteriormente, limpiar la calzada. Dos personas han resultado heridas y trasladadas al hospital de Valls. El accidente ha provocado retenciones en los dos sentidos de la marcha aunque, en estos momentos, la situación se encuentra totalmente normalizada.

Por otro lado, en Vandellòs se ha producido un accidente de tráfico por aquaplaning en la C-44, que ha provocado que el vehículo quedase volcado lateralmente. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado también dos dotaciones de los Bombers que, cuando han llegado, se han encontrado ya con la persona que ha tenido el accidente fuera del coche.

Por último, también se han registrado incidentes en Reus. En la avenida Pere el Cerimoniós, un vehículo ha atropellado a una persona de edad avanzada, mientras que en la T-315 un coche se ha salido de la vía y ha chocado contra la mediana. La conductora, de 32 años, ha resultado herida leve y ha sido evacuada al hospital de Reus.