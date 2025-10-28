Valls aprueba la adhesión a la asociación para el Impulso Metropolitano

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valls también aprobó ayer en consejo plenario su adhesión a la Asociación para el Impulso Metropolitano del Camp de Tarragona. La propuesta recibió 18 votos a favor y tres abstenciones. Contrariamente a lo que pasó al pleno de la Plaza de la Fuente, el grupo municipal de Esquerra Republicana de Cataluña en Valls dio apoyo a los estatutos. Además, apuntaron que «hay que recuperar la centralidad territorial con un eje ferroviario que conecte Vilafranca, Valls, Reus y Tarragona».

Así, la gran mayoría de municipios miembros del Grupo Impulsor del Área Metropolitana del Campo de Tarragona ya han aprobado los estatutos del ente que tiene que crearla. Lo único todavía pendiente de hacerlo es Constantí, que celebrará un pleno extraordinario este jueves. El Partido Socialista de Cataluña tiene mayoría absoluta en el consistorio. Aparte, Reus también votó a favor de la creación de la asociación el pasado viernes.

Según el establecido en los estatutos, la actividad del nueve nos será elaborar documentos estratégicos y de planificación territorial, organizar jornadas, foros y espacios de debate, fomentar el diálogo transversal entre sectores económicos y colectivos como herramienta de detección de oportunidades de desarrollo y la promoción del territorio metropolitano a escala internacional, entre otros.