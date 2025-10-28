Empiezan las obras de mejora en la calle de les Ametlles, en el barrio de Sant Josep Obrer de Valls

En los próximos meses se iniciará también la modernización del alumbrado en 14 calles y espacios públicos de Sant Josep ObrerAyuntamiento de Valls

El Ayuntamiento de Valls ha puesto en marcha este mes de octubre las obras de mejora de la calle de les Ametlles, en el barrio de Sant Josep Obrer, con un presupuesto de 61.200 euros y una duración prevista de dos meses. La actuación forma parte del plan municipal de renovación de calles y servicios urbanos, y tiene como principal objetivo mejorar la movilidad y la seguridad de los peatones, especialmente para familias y personas con movilidad reducida.

Les obras permitirán ampliar la acera hasta los dos metros de anchura en un tramo de más de 100 metros, hecho que facilitará una circulación más cómoda y segura. Además, se renovará toda la red de alumbrado público, con la instalación de seis nuevos puntos de luz LED, más eficientes y sostenibles, que reducirán el consumo energético y mejorarán la iluminación nocturna. También se plantarán diez almeces y se instalará una nueva red de riego para garantizar el mantenimiento, contribuyendo así a la mejora del espacio verde urbano.

El proyecto se enmarca dentro de un amplio programa de inversiones en Sant Josep Obrer, donde próximamente se invertirán 90.000 euros más por modernizar el alumbrado de 14 calles y espacios públicos, entre los cuales la Avenida Catalunya, la plaza Alt Camp y las calles Barcelona, Tarragona, Lleida, Gerona, Joan Maragall, Amadeu Vives o Roger de Flor, entre otros.

Continuidad de las inversiones en toda la ciudad

Les obras de la calle de les Ametlles se suman a otros proyectos de mejora urbana que el Ayuntamiento está desplegando por toda la ciudad, con una inversión global de cerca de 6 millones de euros.

Durante el verano pasado ya se ejecutaron asfaltados y mejoras en las calles Cofrade, Freixa, Obispo Mora y Narcís Oller, así como en el vial lateral de la carretera del Pla. Este octubre también se han iniciado intervenciones en la calle Pont de Goi, en el barrio de la Xamora, y pronto empezarán las obras en la calle Creu de Cames, en el barrio de la Fraternal, escogidas por la ciudadanía dentro de los presupuestos participativos. Además, se encuentran en fase de licitación otras actuaciones como las de las calles Albarderos, Curtidores, Figuerola, Robert Gerhard, Industria y un tramo de la plaza del Cementerio.

En paralelo, se han renovado varias zonas de juegos infantiles en los barrios de Santa Magdalena, la Candela y Santa Úrsula. En el parque del Vilar se han instalado nuevas velas de sombra y una tirolina, y ya se ha adjudicado el futuro parco de salud.

Con respecto al alumbrado, se han ejecutado mejoras en la plaza y paseo de Mas Clariana y a las calles Segarra, Portal Nou y Colón, mientras que continúa la renovación integral del polígono industrial. También avanzan las obras de modernización de la red de agua y la mejora de caminos rurales como el Camí Nou y el Camí de Fontscaldes.