El Vendrell da voz a los jóvenes en una campaña contra la presión estética

El Ayuntamiento del Vendrell, en colaboración con jóvenes del municipio, ha presentado este jueves al Centre Cívic L'Estació la campaña “No maquillamos la realidad”, una acción de sensibilización que pretende combatir la presión estética y promover la diversidad corporal y emocional entre la población joven.

La concejala de Feminismos y Derechos LGBTIQ+, Sílvia Vaquero, destacó durante la presentación que el objetivo de la campaña es “dignificar y dar valor a la diversidad, a la vez que se cuida la salud mental de los jóvenes delante de la presión estética, una problemática que también afecta a los adultos”.

Vaquero puso sobre la mesa datos preocupantes: el 47% de las chicas entre 12 y 16 años quieren adelgazar, y un 5% de estas sufren trastornos alimentarios. Además, un 15% de niñas entre 8 y 11 años se declaran infelices con su cuerpo, una cifra que llega hasta el 60% en el conjunto de los jóvenes. “Son datos que afectan directamente a su salud mental, y como sociedad tenemos el deber de acompañarlos en su crecimiento emocional y saludable”, remarcó.

La campaña, que surge del consistorio, ha contado con la implicación directa de varios estudiantes de los institutos Mediterráneo y Bajo Penedès, con que han sido los encargados de crear los mensajes principales de los materiales gráficos. Algunos de los eslóganes más destacados son: “Ni demasiado grandes ni demasiado pequeños (los pechos): ¿es tu mentalidad, no has visto nunca unas tetas”?, e “I si no me depilo, qué?”

El diseñador gráfico Joaquim Sicart ha sido el encargado de adaptar estos mensajes para su difusión a través de carteles y banderolas que se colocarán en los centros educativos y zonas escolares del municipio.