Un restaurante de Tarragona, premiado a nivel nacional en hostelería

Un restaurante de Tarragona ha sido reconocido en los Premios Nacionales de Hostelería por su compromiso con la sostenibilidad. Se trata de El Pòsit, que ha recibido el galardón a la empresa hostelera comprometida con la sostenibilidad, otorgado por la Asociación Hostelería de España.

El Pòsit ha convertido la sostenibilidad en un eje central de su gestión. Entre sus iniciativas más destacadas están la reducción y compensación de la huella de carbono —con proyectos de conservación en la Amazonia—, el uso de energía 100% renovable, los uniformes elaborados con materiales reciclados, el agua microfiltrada de kilómetro cero y la incorporación de pescado con sello MSC de pesca sostenible.

Por su parte, la Federación d’Empreses d’Hostaleria de la Província de Tarragona (AEHT) asegura que el premio es también un reconocimiento al conjunto de la hostelería de la provincia, que se ha mostrado cada vez más innovadora y comprometida con la excelencia en sus servicios.

El director comercial del restaurante, Ángel Pérez, afirmó que el reconocimiento es fruto del trabajo diario de todo el equipo y del enfoque del establecimiento en la responsabilidad y la calidad. La gala de entrega de los Premios Nacionales de Hostelería se celebrará el próximo 4 de noviembre en Castelló, reuniendo a los principales referentes del sector en España.