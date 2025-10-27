Los Premios Nacionales de Hostelería distinguen El Pòsit por su compromiso con la sostenibilidad

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Federación de Empresas de Hostelería de la Provincia de Tarragona (AEHT) celebra que la provincia haya sido reconocida en los Premios Nacionales de Hostelería 2025, donde el Grupo El Pòsit ha sido galardonado con el premio en la empresa hostelera comprometida con la sostenibilidad.

Este reconocimiento, otorgado por la Asociación Hostelería de España, pone en valor el trabajo y la trayectoria de El Pòsit como ejemplo de hostelería responsable, ética y comprometida con el medio ambiente, las personas y el territorio.

Con establecimientos en Cambrils y Tarragona, El Pòsit ha convertido la sostenibilidad en un eje central de su gestión, basada en tres pilares: Personas, Producto y Planeta. Entre sus iniciativas más destacadas hay la reducción y compensación de la huella de carbono —con proyectos de conservación en la Amazonia—, el uso de energía 100% renovable, los uniformes elaborados con materiales reciclados, el agua microfiltrada de kilómetro cero y la incorporación de pescado con sello MSC de pesca sostenible.

Además, El Pòsit impulsa acciones de sensibilización ambiental, defiende los derechos de las personas celíacas, colabora con ayuntamientos, escuelas de hostelería e iniciativas solidarias, y promueve una cultura empresarial arraigada a los valores de la sostenibilidad y la responsabilidad social.

Para la AEHT, entidad que representa el sector en la provincia a nivel estatal, este galardón es un reconocimiento a un establecimiento emblemático pero también al conjunto de la restauración de la provincia de Tarragona, que apuesta cada vez más por una hostelería sostenible, innovadora y comprometida con el futuro del territorio.

«Este premio demuestra que en Tarragona hay un tejido hostalero fuerte, consciente y con una gran capacidad de liderazgo en sostenibilidad. El Pòsit es un ejemplo inspirador para todos nosotros», ha explicado Francesc Pintado, presidente de la AEHT.

Por su parte, Ángel Pérez, Director comercial de El Pòsit, asegura que «Estamos muy contentos y orgullosos de recibir este reconocimiento de Hostelería de España porque en el Grupo el Pòsit creemos que la sostenibilidad no es una tendencia, sino una manera de entender la hostelería: respetando las personas, el producto y el planeta. Este premio es fruto del compromiso de todo nuestro equipo, que cada día hace posible que nuestros valores se conviertan en acciones reales. Muchas gracias por este premio, que compartimos con todos los que creéis en una hostelería más responsable».

La gala de entrega de los Premios Nacionales de Hostelería tendrá lugar el 4 de noviembre en Castellón, en una cita que reunirá a los principales representantes del sector de todo el Estado.