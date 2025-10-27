La Pobla se prepara para vivir su Gran Noche de Monstruos

El desfile está abierto a la participación de todo el mundo, con el único requisito de acudir disfrazado con algún motivo terrorífico y situarse al final del desfileCedida

El Ayuntamiento de la Pobla de Mafumet volverá a combinar, un año más, la tradición catalana de la Castañada con la divertida y terrorífica celebración del Halloween. La cita, ya consolidada como una de las más esperadas del calendario local, tendrá lugar la noche del 31 de octubre, con actividades para todos los públicos y una ambientación llena de monstruos, música y buen humor.

La jornada empezará a las 19.30 h con el ya clásico Desfile de Monstruos, un pasacalle abierto a todo el mundo y encabezado por icónicos personajes del cine y la literatura de terror. Frankenstein, Freddy Krueger, el Exorcista o la Familia Addams desfilarán por las calles del municipio, junto con Catrines y mariachis de la mexicana Noche de los Muertos. Los vecinos y vecinas que quieran participar sólo tendrán que acudir disfrazados con algún motivo terrorífico y situarse al final del desfile, que saldrá y llegará delante del Pabellón Municipal, recorriendo la avenida Pintor Marià Fortuny, avenida Generalitat, Rambla Jaume I y calle Bassal.

Al finalizar el desfile, las 700 personas inscritas a la Sopar de Monstres accederán al Pabellón para disfrutar de una velada llena de actividades. La cena incluirá animación infantil, una discoteca y varias sorpresas que la organización está ultimando. El espacio, decorado para la ocasión, combinará los elementos más típicos de la Castañada —panellets, castañas, boniatos y moscatel— con el ambiente lúgubre y festivo del Halloween.