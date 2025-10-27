Lliga't a la Vida Trail celebra su cuarta edición con éxito de participación

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La carrera solidaria por equipos del Campo de Tarragona, organizada por la Liga Contra el Cáncer de las Comarcas de Tarragona y Tierras del Ebro y el equipo KMxTu, celebró este sábado 25 de octubre su cuarta edición con un gran éxito de participación.

Con tres recorridos de 100, 70 y 50 kilómetros, Lígate a la Vida reunió más de 620 corredores repartidos en 85 equipos y 110 voluntarios, consolidándose así como una cita deportiva y solidaria de referencia al territorio. La salida se hizo desde el Pabellón Municipal de los Pallareses, y la jornada se desarrolló con total normalidad gracias a la buena organización y a la colaboración de los participantes.

La iniciativa, que tiene como objetivo recaudar fondos para los programas de ayuda a pacientes de la Liga Contra el Cáncer de las Comarcas de Tarragona y Tierras del Ebro, destina la totalidad de las donaciones a esta entidad. Este año, la edición 2025 pondrá especial énfasis al impulsar proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de pacientes con cáncer de mama, fomentando la prevención, la investigación, el diagnóstico precoz y el apoyo psicológico y de rehabilitación, con el deporte como eje fundamental.