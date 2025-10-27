Solidaridad
Lliga't a la Vida Trail celebra su cuarta edición con éxito de participación
Esta carrera tiene una finalidad solidaria donde todas las donaciones de forma íntegra se destinan en “La Lliga Contra el Càncer de las Comarcas de Tarragona y Tierras del Ebro”.
La carrera solidaria por equipos del Campo de Tarragona, organizada por la Liga Contra el Cáncer de las Comarcas de Tarragona y Tierras del Ebro y el equipo KMxTu, celebró este sábado 25 de octubre su cuarta edición con un gran éxito de participación.
Con tres recorridos de 100, 70 y 50 kilómetros, Lígate a la Vida reunió más de 620 corredores repartidos en 85 equipos y 110 voluntarios, consolidándose así como una cita deportiva y solidaria de referencia al territorio. La salida se hizo desde el Pabellón Municipal de los Pallareses, y la jornada se desarrolló con total normalidad gracias a la buena organización y a la colaboración de los participantes.
La iniciativa, que tiene como objetivo recaudar fondos para los programas de ayuda a pacientes de la Liga Contra el Cáncer de las Comarcas de Tarragona y Tierras del Ebro, destina la totalidad de las donaciones a esta entidad. Este año, la edición 2025 pondrá especial énfasis al impulsar proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de pacientes con cáncer de mama, fomentando la prevención, la investigación, el diagnóstico precoz y el apoyo psicológico y de rehabilitación, con el deporte como eje fundamental.