Intervenidos más de 6.000 productos falsificados en el 'top manta' en la Costa Daurada

Agentes de los Mossos d'Esquadra llevaron a cabo este pasado jueves por la noche un dispositivo conjunto contra la venta ilegal de productos falsificados en el paseo Miramar, en la zona del Cap de Sant Pere que une Cambrils y Salou.

El dispositivo, coordinado por los mossos, se activó hacia las 21.15 horas, momento en que una veintena de personas se encontraban concentradas en la zona con la intención de instalar puestos de venta ambulante no autorizada.

Todo el material se ha trasladado a dependencias policiales para su análisis y posterior puesta a disposición judicial.Mossos d'Esquadra

La actuación se inició con la intervención de los equipos del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO), que procedieron a la retirada del material expuesto. Los vendedores huyeron del lugar y los agentes pudieron recuperar todo el género sin necesidad de hacer uso de la fuerza.

En el marco del dispositivo, los Mossos d'Esquadra contaron con la colaboración de la Policía Local de Cambrils, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Además, efectivos de la Brigada Móvil (BRIMO) dieron apoyo para garantizar la seguridad general en Salou y prevenir posibles incidentes.

Como resultado de la operación, se intervinieron 6.432 productos presuntamente falsificados, entre los cuales había 5.086 camisetas, 827 bolsos de mano, 430 pares de zapatillas, 60 sudaderas y 29 pares de chanclas. Todo el material se ha trasladado a dependencias policiales para su análisis y posterior puesta a disposición judicial.

El dispositivo, que finalizó hacia las 01.45 h, permitió recuperar una gran cantidad de material fraudulento y evitar que fuera puesto en venta. El operativo se desarrolló sin incidentes relevantes, a pesar de algunos lanzamientos aislados de piedras que no causaron daños personales ni materiales.

Este tipo de actuaciones tienen como objetivo disuadir la venta ilegal y el comercio de productos falsificados, reducir el impacto económico sobre los establecimientos comerciales y mantener la percepción de seguridad entre vecinos y visitantes de la zona.

En total, en el dispositivo participaron más de 50 efectivos de varias unidades de los Mossos d'Esquadra, entre las cuales la USC de Cambrils, Salou, Reus y Falset, la BRIMO, el ARRO del Campode Tarragona, la Unidad Drones (UDRON), agentes del Área de Mediación (AME), así como efectivos de la Policía Local de Cambrils, la Guardia Civil y la Policía Nacional.