Una influencer que vivía en un pueblo de Tarragona desata la polémica tras mudarse a Andorra

La influencer gastronómica ‘Cocina con Coqui’ se ha convertido en el centro de la polémica después de que se conociera que se había mudado a Andorra tras haber publicado su primer libro de recetas. Antes de trasladarse, la creadora de contenido vivía en un pequeño pueblo de Tarragona, un dato que ha revelado a través de sus redes sociales.

Coqui, cuyo nombre real es Ke -en chino- o Coco- en español-, con más de un millón de followers en redes, ha sido nominada a varios premios de creadores de contenido. Eso sí, la decisión de mudarse a Andorra ha provocado una ola de críticas en internet, donde muchos usuarios han cuestionado su traslado al considerar que busca reducir su carga fiscal.

Comentarios como «te pasas la vida tirando de lo público y, en cuanto ganas 4€, te vas a evadir impuestos» se han multiplicado en sus publicaciones. «Con lo bien que me caía... Y desde que se mudó a Andorra se me ha caído» o «después de escuchar que tributas en Andorra, unfollow y que te compre otra persona el libro» son otras de las críticas que se han podido leer.

Tras perder miles de seguidores en apenas dos días, Coqui ha querido dar explicaciones en un vídeo publicado en sus redes. «Durante los últimos días se ha hecho mucho jaleo sobre dónde vivo y quiero hacer el vídeo para quedarme un poquito más tranquila», ha afirmado. En el clip ha revelado que antes de Andorra residía en un pueblecito de Tarragona.

La influencer ha insistido en la importancia de la privacidad y ha pedido respeto a sus seguidores: «No me gusta la idea de que la gente sepa dónde vivo… Como recomendación, antes de comentar algo desagradable, pensad que detrás de las pantallas hay una persona que siente y padece igual que tú», ha señalado.

Finalmente, Coqui ha evitado entrar en polémicas sobre su traslado fiscal, centrándose únicamente en explicar su decisión de mantener en secreto su lugar de residencia. A pesar de las críticas, la influencer sigue promocionando su libro de recetas, que coincide con el momento de mayor atención mediática sobre su figura.