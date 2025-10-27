La DOP Siurana espera doblar la campaña del año pasado y producir cinco millones de litros de aceite

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Denominación de Origen Protegida Siurana espera doblarse este 2025 la campaña de aceite virgen extra del año pasado y producir cinco millones de litros. Se trataría de una cosecha por encima de la media, según ha explicado el presidente de la DOP Siurana, Antoni Galceran.

Este año, el aceite tendrá una calidad «muy buena», porque los árboles no han sufrido enfermedades como la mosca de la oliva u otros tipos de hongos. Se prevé una campaña con unos precios «más moderados». Calculan vender las garrafas de 5 litros a 42 euros y las de 2 litros a 19 euros. Galceran ha asegurado que con estas cifras ya se pueden «cumplir» los costes de producción después de tres campañas marcadas por la sequía y la baja producción.

Este lunes se ha dado el pistoletazo de inicio a la campaña del aceite de la DOP Siurana desde la Bisbal de Montsant (Priorat) y con la dibujante Pilarín Bayés como madrina. Después de tres años con una producción de unos 2,5 millones de litros de aceite por campaña, este año la DOP Siurana se muestra satisfecha por la cosecha. Prevén superar los cinco millones de litros. «Es el doble de una campaña horrorosa como la del año pasado», ha recordado Galceran.

A pesar de que la DOP no puede fijar unos precios, su presidente calcula que las garrafas de 5 litros se venderán a 42 euros y las de 2 litros a 19 euros aproximadamente. Galceran ha insistido en el «valor» que tiene este producto, señalando que se necesitan muchos kilos de olivas para poder hacer aceite. Además, ha destacado el papel del campesinado a la hora de «mantener» pueblos como la Bisbal de Montsant y el territorio del alrededor.

Galceran ha explicado que después de tres años de sequía, ahora casi todos los campesinos ya riegan con «normalidad». Aun así, hay pozos que no se han «recuperado» y que necesitan todavía más lluvia.

La DOP Siurana es la denominación que vende más aceite envasado en Cataluña. Un 85% de la producción se consume en el país, mientras que el 15% restante se exporta en los Estados Unidos, la Asia, Francia y Alemania, entre otros lugares. En total, la entidad agrupa 8.000 productores.

