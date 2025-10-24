Vila-seca aprueba tres nuevas fases para avanzar las obras de la zona deportiva del Estadio Municipal

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Vila-seca avanza en la transformación de la zona deportiva del Estadio Municipal, esta vez, con la adjudicación de tres nuevas fases de obras para dar continuidad al proyecto. Les fases iniciales empezaron a principios de 2025, con la parte de la construcción del edificio de las gradas, el campo de fútbol 1 y el edificio gestor. Les nuevas propuestas aprobadas son las fases 3, 4 y 5, que dinamizarán las dos primeras fases y contemplarán la finalización de los dos edificios planificados. Principalmente, se centrarán en el avance de las gradas, una pequeña dotación de vestuarios y el edificio gestor, que ya se encontraba en construcción, y que integrará todos los servicios del complejo.

La nueva etapa del proyecto tendrá un coste total de casi 8 millones de euros, pero ha generado dudas en el consistorio sobre su plazo final de edificación. Según el Ayuntamiento, la principal incertidumbre es si esta nueva fase empezará a finales de este año, o a inicios del 2026. El periodo previsto también coincidirá con la finalización de las fases 1 y 2, que tendrán que superponerse obligatoriamente, de acuerdo con la organización de la empresa constructora.

Les tres fases aprobadas formarán parte de un paquete total de siete etapas, a la espera de las dos últimas para iniciar la actividad aparte de las instalaciones. El periodo actual también dará continuidad a los trabajos del campo de fútbol y la pista de atletismo.

La fase 3 llevará a cabo el derribo del campo de fútbol y las instalaciones deportivas preexistentes anexas, así como de la plataforma de aparcamiento provisional. El objetivo durante esta etapa es adecuar los espacios perimetrales, ejecutar la valla que limitará el acceso al recinto deportivo y finalizará la pista de atletismo de manera definitiva. La pista de atletismo anterior también desaparecerá, durante la fase 4, para iniciar la construcción del segundo campo de fútbol y la plataforma superior de aparcamiento de la calle del Feredat.

La principal novedad presentada en la fase 5 es la finalización y adecuación del edificio gestor, su estructura y los primeros módulos del edificio de servicios para activar su actividad en el complejo.

Proyecto a largo plazo

La puesta en marcha del proyecto, dos años atrás, propone la remodelación de la zona deportiva, que contempla la renovación del Estadio Municipal, tiene un presupuesto total de 20 millones de euros. Además de las nuevas instalaciones o mejoras informadas en las nuevas fases para reactivar la actividad del recinto. Entre ellas, también plantea una pista polideportiva, tres pistas de tenis, seis de pádel, y varios elementos de gimnasia al aire libre. La transformación de la zona también espera la incorporación de gran parte de la superficie en parque y espacio público, que adoptará edificios de servicios por parte del consistorio y entidades privadas deportivas.

Algunas de las propuestas que se incluirán en la revitalización del espacio son un gimnasio y un bar o negocio de restauración. Está previsto que las lleven a cabo a lo largo de los próximos dos años.