Salou acoge este sábado la gala final de Míster RNB España 2025

El Teatro Auditorio de Salou (TAS) se convertirá este sábado 25 de octubre, a las 22 horas, en el escenario de la gala final del concurso Míster RNB España 2025, uno de los certámenes de belleza masculina más relevantes del país. El acontecimiento, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Salou, Alannia Resorts y PortAventura World, reunirá a 52 candidatos de todo el Estado que competirán para conseguir el título y representar España en concursos internacionales como Mister Supranational, Mister Global o Mister International.

El jurado oficial estará formado por figuras destacadas del mundo institucional y mediático, como el alcalde Pere Granados, la concejala de Cultura Júlia Gómez, periodistas de La Sexta y Telemadrid, el presidente del Observatorio de los Derechos Humanos de Cataluña y diversos Míster RNB internacionales, además de representantes de la moda y la comunicación.

Durante la semana previa, los aspirantes han participado en varias actividades para conocer el municipio y su gente. Han recurrido las playas y calas de Salou, la Ruta de los 43 Miradores, la Ruta de los Chalets Modernistas y han visitado la exposición “Leyendas del Deporte” al TAS, así como la muestra de David Callau en la Torre Vieja. También han disfrutado de una jornada a PortAventura World y han compartido experiencias con las personas mayores de Salou, a quienes han presentado sus proyectos sociales y solidarios.

Los candidatos, de entre 18 y 35 años, provienen de perfiles profesionales muy diversos —maestros, enfermeros, ingenieros, militares, empresarios, modelos o técnicos deportivos— y comparten una clara vocación de servicio y compromiso social. Sus intereses abrazan ámbitos como el deporte, la gastronomía, la música o la naturaleza, poniendo, en valor que la belleza también se fundamenta en el talento, el esfuerzo y los valores.

Este sábado, uno de ellos será coronado como Míster RNB España 2025, y se convertirá en el embajador de la elegancia y el carisma masculino español en el escenario internacional del modelado.