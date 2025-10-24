Les energías renovables en Tarragona, protagonistas de la XXIV Jornada Gresol

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

El legado de las Jornadas Gresol continúa con su 24.ª edición, celebrada en un punto estratégico de la provincia, el Teatro Auditorio del Morell, población que representa «uno de los epicentros industriales del territorio». La jornada de este jueves ha contado con ponentes de diferentes instituciones y hasta 200 empresarios asistentes, que han disfrutado de la conferencia inaugural sobre economía, impartida por la presidenta del Círculo de Economía, Teresa Garcia-Milà, o de la lección y las vivencias sobre inteligencia artificial del pionero en el sector de las telecomunicaciones, Andreu Vea.

El punto más esperado del día ha sido la intervención del director general de Transición energética, Tecnología, Institucional y adjunto al CEO de Repsol, Luis Cabra, quien ha explicado la dimensión del proyecto de la Ecoplanta situada en el Morell, dónde Repsol hará la «mayor inversión industrial de la historia en Tarragona» con más de 800 millones de euros. «El proyecto será una pieza estratégica fundamental para el territorio», ha explicado Cabra, argumentando que Respol «toma un gran riesgo apostando por una planta nueva», poniéndola en marcha «con energía sólo probada en recintos semiindustriales». El director general también ha destacado la inversión en la empresa canadiense Enerkem, asegurando que «es una empresa de tamaño intermedio, pero tenemos la intención de que crezca». Según Cabra, la intención es situar el Morell como «la punta de lanza de las energías renovables» a todo el Estado a través de la Ecoplanta.

Potencial tarraconense

El secretario del Estado de Industria, Jordi García Brustenga, también ha sido uno de los ponentes destacados de la jornada. Durante su intervención ha insistido en la importancia del tejido industrial que, actualmente, caracteriza Tarragona, recordando las últimas ayudas estatales en diferentes adjudicaciones de las cuales se ha beneficiado el territorio. Entre estas, Brustenga ha hecho inciso en los 17 millones de euros aportados por la mejora de los proyectos industriales enfocados en la descarbonización y los 69 millones en Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica en materia de vehículos eléctricos (PERTE VEC). En total, unas inversiones de 89 millones de euros que complementan las ayudas de 32 millones otorgados para la compensación de emisiones de CO2 desde las empresas tarraconenses. «Tenemos la necesidad de escuchar a todas las empresas», ha explicado el secretario, que destacaba el «gran talento, la concienciación y las ganas de invertir que hay en un territorio como Tarragona».