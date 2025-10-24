El empleo supera las 403.000 personas con trabajo en Tarragona y el Ebre en el tercer trimestre del año

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Tarragona y las Terres de l'Ebre han vuelto a registrar un récord de empleo en este tercer trimestre, con 403.000 personas trabajando, 10.100 más que en el trimestre anterior, y 12.600 más que en el mismo periodo de hace un año. La tasa de paro sigue descendiendo ligeramente este año. En el tercer trimestre ha bajado hasta el 10,63%, 0,8 puntos menos que en el segundo trimestre de 2025 y 0,65 puntos menos que hace un año.

Se mantiene, sin embargo, como la tasa más alta de las cuatro provincias catalanas, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), dos puntos por encima de Barcelona y cuatro puntos por encima de Lleida y Girona. En cifras absolutas, en Tarragona y el Ebre se registraron 47.900 personas sin trabajo, 2.800 menos que en el trimestre anterior y una reducción de 1.800 con respecto a hace un año, cuando eran 49.600. Según los datos de la EPA, con una reducción de 3,65 puntos con respecto al segundo trimestre del año, la tasa de paro de las mujeres se situó en el 10,19%, por debajo de ginebras y todo de la tasa de paro masculina, del 10,99%. El porcentaje de hombres sin trabajo en las demarcaciones de Tarragona y el Ebre ha crecido 1,69 puntos sobre el segundo trimestre de este año y 1,79 puntos respecto al tercer trimestre de 2024.

Tasa de paro en Tarragona.ACN

El sector servicios continúa, con diferencia, siendo el que más empleo genera en el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre, con 281.000 personas, prácticamente las mismas que el trimestre anterior y el tercer trimestre de 2024. Los trabajadores en la industria crecen, con 71.100 ocupados, 4.600 más que el trimestre anterior, pero 2.400 menos que el año anterior. La construcción también incrementa el número de trabajadores, con 34.800 empleados, 6.200 más que al segundo trimestre de este año y 9.900 más que el mismo periodo del año pasado. Finalmente, la agricultura, crece con 17.000 ocupados, 1.300 más que el segundo trimestre y 5.700 más un año antes.