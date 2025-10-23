Vila-seca adjudica nuevas fases de las obras del Estadio Municipal por casi 8 millones de euros

Les fases 1 y 2 que ahora se están haciendo, tienen previsión de estar finalizadas durante el segundo trimestre del 2026.Cedida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Vila-seca ha aprobado recientemente, en Junta de Gobierno Local, la adjudicación del contrato correspondiente a las fases 3, 4 y 5 de la remodelación del Estadio Municipal, con un importe de 7.911.798,82 €. Estas fases se suman a las dos primeras que actualmente se están ejecutando, con previsión de finalizarse durante el segundo trimestre de 2026.

El proyecto global de transformación del Estadio Municipal, con un presupuesto total de unos 20 millones de euros, prevé la construcción de dos nuevos campos de fútbol con graderías, una pista de atletismo homologada con funcionalidad de campo de fútbol, una pista polideportiva, tres pistas de tenis y seis de pádel, además de zonas de gimnasia al aire libre, espacios verdes y públicos y los edificios de servicios correspondientes con vestuarios, gimnasio y bar-restauración.

Para avanzar en el calendario, algunas fases se solaparán, aunque todavía se tiene que establecer con precisión si los nuevos trabajos pueden empezar antes de finales de este año o a inicios del 2026. Superadas estos tre pasos se completará la construcción de los dos edificios principales del complejo: el edificio destinado a las graderías y vestuarios, y el edificio gestor que concentrará todos los servicios. También se finalizarán todas las instalaciones relacionadas con el fútbol y el atletismo.

La fase 3 consiste principalmente en el derribo del campo de fútbol preexistente e instalaciones anexas, la retirada de la plataforma de aparcamiento provisional y la construcción de la pista de atletismo definitiva, con adecuación de los espacios perimetrales y ejecución de la valla para delimitar el acceso a las instalaciones.

Sin embargo, el siguiente paso consistirá en el derribo de la pista de atletismo preexistente, construcción del segundo campo de fútbol y de la plataforma superior de aparcamiento a la calle del Pavor. Y finalmente, la última fase consistirá en la construcción de los módulos 1 y 2 del edificio gestor, incluyendo estructura, instalaciones y equipamiento, hasta garantizar la plena funcionalidad del servicio.

Les obras se desarrollarán de manera consecutiva a lo largo de los próximos dos años, con el objetivo de modernizar el complejo deportivo sin interferir en la actividad de los campos e instalaciones actuales.