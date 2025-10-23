La oposición de Cambrils exige la dimisión de Carlos Caballero

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

El grupo de Cambrils en Comú Podem ha pedido públicamente al alcalde del municipio, Oliver Klein, el cese inmediato del regidor de Urbanismo y Cultura, Carlos Caballero. Les acusaciones consisten, según el portavoz de los Comunes, Jordi Barberà, en una presunta «falsificación del currículum» del concejal, a quien exigen que presente sus estudios en arquitectura que, actualmente, figuran al registro oficial del Ayuntamiento. En un comunicado, Barberà ha explicado que el concejal «sólo cursó el primer año de la carrera de Arquitectura», una afirmación que se trató durante el pleno del pasado 26 de septiembre. Caballero, integrante del Nou Moviment Ciutadà, explicó en aquel momento que «había iniciado los estudios el año 2012, en la Facultad de Arquitectura de la URV de Reus» sin embargo «no se había colegiado porque siempre había trabajado como asalariado».

De la misma manera, Jordi Barberà ha asegurado al Diari Més que también existen deficiencias en la declaración de un posgrado al currículum del concejal. El portavoz también indicaba que no existe el «posgrado de Experto en Planteamiento y Gestión Urbanística en la Escuela de Edificación de Madrid», una titulación que, según figura a la web del consistorio, el concejal está cursando hoy día. Un hecho que este medio ha podido confirmar, observando que los estudios mencionados no hacen referencia a estudios universitarios postobligatorios, sino a un curso en línea de 85 horas con un precio de 2.975 euros.

El grupo municipal de Esquerra Republicana, ante la denuncia pública de Cambrils en Común, también ha pedido explicaciones «inmediatas» al equipo de gobierno. Una reclamación que, dicen, «no puede ser ignorada por el alcalde, ni por el conjunto del ejecutivo». «Si el señor Caballero ha mentido sobre su formación, tiene que dar explicaciones públicas», ha afirmado el grupo en un nuevo comunicado contra el concejal. El presidente del grupo, Eduard Pellicer, también ha advertido que «esta situación pone en riesgo la credibilidad de todo el gobierno municipal», repitiendo también las reclamaciones al concejal.

Datos conocidos

El gobierno cambrilense no ha ofrecido declaraciones públicas sobre esta problemática, a pesar de las reiteradas demandas de grupos políticos de la oposición cambrilense. El concejal, por su parte, tampoco ha querido hacer declaraciones sobre las acusaciones de los Comunes y de ERC, que insisten en la «facilidad» de entregar su titulación en la Secretaría del consistorio para verificar los datos que constan en los registros. Hasta el momento, todo han sido negativas. Les únicas explicaciones por parte del concejal de Urbanismo, como ha indicado el portavoz, se ofrecieron durante el último pleno municipal. «Les únicas pruebas las tiene que aportar él, sabemos que no tiene la titulación, ni ha ejercido nunca como arquitecto», ha indicado Barberà al Diari Més. Nuevamente, los grupos municipales siguen esperando una respuesta.