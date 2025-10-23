La Diputación de Tarragona inicia las obras de mejora de la carretera TP-7225 a su paso por el Morell

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Diputación de Tarragona ha iniciado este jueves las obras de adecuación y mejora de la carretera TP-7225 a su paso por el núcleo urbano del Morell.

Los trabajos incluyen la redistribución de los espacios de la calzada y la construcción de un carril bici separado mediante delimitadores, con el objetivo de incrementar la seguridad vial y favorecer la convivencia entre vehículos y peatones. La actuación, que supone una inversión de 30.000 € por parte de la Diputación, forma parte de las políticas de mejora de la movilidad sostenible y de la accesibilidad en las vías urbanas de la demarcación.

Está previsto que las obras finalicen a finales de noviembre. Durante este periodo, el tráfico podría verse afectado por paros puntuales, regulados por operarios de señalización o semáforos. También habrá restricciones temporales de aparcamiento dentro del tramo afectado, que quedará debidamente señalizado para garantizar la seguridad de los usuarios.