Cambrils presenta un proyecto de 25 MEUR para la renovación urbana y social de tres barrios históricos

Una de las actuaciones con más presupuesto de la candidatura es la finalización del Teatro Auditorio con una inversión de 7,5 millones de eurosCedida

El Ayuntamiento de Cambrils ha presentado un proyecto de 25 millones de euros a la convocatoria del Pla de Barris i Viles 2025-2029 de la Generalitat de Catalunya, con el objetivo de llevar a cabo 31 actuaciones e impulsar una transformación integral, sostenible e inclusiva en Eixample Vila, el Barri Antic y en la Pallissa. Se trata de un área que concentra parte del núcleo histórico y que necesita una renovación urbana para mejorar la accesibilidad.

Según ha explicado el alcalde Oliver Klein, el proyecto “representa una apuesta decidida por el presente y el futuro de Cambrils” y responde a la voluntad del gobierno municipal de “poner a las personas en el centro de las políticas públicas”. Klein ha destacado que “es mucho más que un conjunto de inversiones: es una mirada larga y optimista hacia la ciudad que queremos ser, cohesionada, moderna y con oportunidades para todo el mundo”.

Entre las actuaciones más destacadas está la finalización del Teatro-Auditorio, que también acogerá la Escuela de Música y un equipamiento social, con una inversión de 7,5 millones de euros. Otros proyectos importantes incluyen la sustitución de cañerías de fibrocemento, la retirada de amianto de las viviendas, la creación de vivienda dotacional para jóvenes y personas mayores.

Con el objetivo de reducir el impacto ambiental y aumentar las zonas verdes y sombrías del municipio, el Plan también contempla la renaturalización de espacios como la avenida Vidal i Barraquer o el barranco Virgen del Camino.

En el ámbito social, el proyecto pone énfasis especial en la acción sociocomunitaria, con iniciativas como un programa de apoyo psicológico para las personas mayores, la creación de grupos de ayuda mutua para familias, el Casal TV para las personas mayores o el programa Cambrils Ciutat de Drets.

Se plantea también la dinamización de locales vacíos y acciones de formación e inclusión digital para colectivos vulnerables con talleres y actividades dirigidas a mejorar las competencias tecnológicas y favorecer la inserción laboral de los cambrilenses.

Finalmente, la candidatura se completa con actuaciones para revalorizar el patrimonio histórico y cultural de la ciudad, como la rehabilitación de la Bodega de Cambrils y un itinerario de murales gastronómicos que conectará el Poso con el Mercado de la Villa, en homenaje a las recetas tradicionales del mar y la huerta.