El abogado de Albert Jansà califica de «mal resuelto» el archivamiento del caso

La resolución del Caso Jansà se determinó este martes después del archivamiento definitivo de la causa por acoso sobre cinco concejales de Altafulla. La jefe de Comunicación del consistorio altafullenc y director de Altafulla Radio, Albert Jansà, denunció el año 2023 diversidad de ataques a través de las redes sociales, entre ellos insultos o críticas diarias desde diferentes perfiles falsos. Esta semana, el magistrado del Audiencia Provincial de Tarragona archivó el caso, después de no detectar «indicios de criminalidad» contra el denunciante, indicando que «le afectaban demasiado a las críticas» en el informe de resolución final.

El abogado de Albert Jansà, Andreu Van den Eynde, ha calificado la causa de archivamiento como «mal resuelta». «Más allá del debate, hablamos de enfrentar acoso. No teníamos nada para saber quién había detrás», explica el defensor. Van den Eynde argumenta que la decisión final del Audiencia Provincial abre la puerta a los supuestos asediadores cibernéticos a «hacer lo que quieran».

«Nosotras denunciamos la actividad de perfiles falsos de forma concertada dirigidas reiteradamente sobre una persona», ha explicado al Diario Más el abogado, que a pesar de todo, dice «aceptar la realidad» y critica la «poca colaboración» de los investigados». Ahora, el caso queda cerrado, aunque los casos de acoso continúan presentes en el municipio y varias denuncias continúan activas. Van den Eynde, también defensa a Jordi Molinera, alcalde del municipio, a quien afirmó sufría una situación similar a Jansà con respecto a los casos de assejtament.