Torredembarra congela impuestos en el 2026 y bonifica el IBI para fomentar el alquiler social

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Torredembarra mantendrá congeladas todas las tasas e impuestos municipales para el 2026 e introducirá nuevas medidas para favorecer el acceso a la vivienda y penalizar la desempleo permanente de inmuebles. El alcalde, Vale Pino, y el concejal de Hacienda, Eduard Rovira, han presentado este miércoles la propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales, acompañados por los portavoces de los grupos municipales de ERC, PSC y Juntos por Torredembarra.

El equipo de gobierno apuesta por continuar con una política de contención fiscal iniciada en el 2024 y destaca como principal novedad una bonificación del 95% de la cuota del IBI por las viviendas inscritas en la Bolsa de Mediación por el Alquiler Social del Consejo Comarcal del Tarragonès. La medida busca incentivar que más propietarios pongan pisos vacíos en el mercado con precios asequibles y con garantías como seguro de cobro, asesoramiento y seguimiento durante el contrato.

Por otra parte, se endurecen los recargos del IBI para grandes tenedores con viviendas desocupadas: un 50% si el inmueble lleva más de dos años vacío, un 100% si supera los tres, y un 50% adicional en caso de tener más de una vivienda desocupada en el municipio. El objetivo, según Rovira, “no es recaudar más, sino incentivar que estos pisos salgan al mercado”.

El gobierno también introduce otros ajustes técnicos, como la gratuidad de los informes de accidentes de tráfico, la actualización de denominaciones de calles y modificaciones en los precios públicos de la Escuela Municipal de Música y los conciertos de Roca Foradada.

La propuesta de ordenanzas fiscales se llevará a aprobación en el pleno extraordinario convocado para el 27 de octubre a las 10 h.