Josep Poblet: «Termino en el Consejo Social de la URV porque no quiero que parezca que pido más poder para mí»

Hace poco se conmemoraron los 30 años del Consejo Social de la URV. ¿Cómo valora la tarea hecha desde este estamento?

«Lo conozco de antiguo, el Consejo Social, como conozco de antiguo la universidad. Hablamos de instituciones muy jóvenes que han hecho una trayectoria muy intensa y de la cual nos podemos sentir satisfechos. El acto de los 30 años pretendía hacer una reflexión de dónde hemos llegado y cómo hemos llegado. Constatar en el presente cómo estamos y qué esperamos, y verificar si tenemos los medios para afrontar el futuro que tenemos en frente».

¿Y las tienen, estas herramientas?

«A la vista de la valoración de nuestro pasado, presente y futuro, decidimos aprobar una declaración institucional. Esta declaración contiene una constatación: la Universidad Rovira i Virgili, del brazo con el Consejo Social, ha hecho un trabajo de transformación del sur de Catalunya —el Ebre, el Camp y el Penedès— como nunca se había visto. Es impensable un futuro sin la Universidad Rovira i Virgili».

¿Y para crecer en el futuro, con la ayuda del Consejo Social, qué hace falta?

«El marco legislativo actual no cumple con la expectativa que el Consejo Social tiene de sus responsabilidades. No las define con precisión. Eso es lo que reclamamos principalmente: que no lo ha hecho ni esta ley ni ninguna de los anteriores. También decimos que el Gobierno de Catalunya y el Parlament tienen capacitado para regular los Consejos Sociales, y la ley lo insinúa. Esta es la segunda reclamación: pedir que el Gobierno de Catalunya proponga al Parlamento que los Consejos Sociales sean mejor definidos».

¿Estas competencias, en las que se tendrían que concretar? ¿Cuáles son las que creéis que faltan para que podáis hacer más trabajo desde el Consejo?

«Los Consejos Sociales se nombran para ser la voz de la sociedad en la universidad, y para que esta voz esté bien viva. Que los objetivos que se le encomiendan a la universidad sean los que le interesan a la sociedad. Al mismo tiempo se le encomienda un papel de influir a favor de la universidad. Este papel quiere decir que no nos tenemos que limitar sólo a aprobar aquello que queda bien definido en las competencias: el presupuesto, la plantilla, el plan de estudios. Eso nos lo somete el Gobierno de la Universidad y lo aprobamos. Por lo tanto, somos un órgano de validación. Pero hay una palabra clave: la actuación».

¿Más capacitado de acción directa, pues?

«Ahora, cuando queremos actuar, nos encontramos atados de manos y pies. Tenemos unos recursos humanos limitadísimos y una capacidad económica de subsistencia. Y todavía mucha parte de esta economía la destinamos a cosas que, por justicia, nos sentimos llamados a: dar becas, convocar premios de impacto social de la investigación, captar talento en los institutos... Hacemos un montón de cosas que correspondería más bien que hiciera la universidad, pero esta tampoco tiene recursos suficientes. Las hace al Consejo Social, restándose de sus pocos recursos. ¿Por lo tanto, qué nos queda para la actuación? ¿Qué nos queda para hacer aquello que la ley nos manda, en que es el plan trienal de actuaciones»?

¿En qué consiste este plan?

«Fuimos los primeros de Catalunya a aprobarlo. Es el plan estratégico del Consejo Social. Pero sin recursos no lo puedes hacer. Para no tener, no tenemos ni NIF. No tenemos personalidad jurídica definida fiscalmente. No podemos generar pagos, facturas, cobros. Si captamos una subvención, tiene que ir a la universidad y después nos lo tiene que devolver. Cualquier burocracia se eterniza, todo se hace largo, todo se hace complejo. Por lo tanto, no tiene dinamismo, no tiene la capacidad de actuación que haría falta, no tiene los instrumentos ni las herramientas para poder actuar, más allá de aprobar y validar. Lo que reclama la declaración institucional es eso».

¿Han recibido algún tipo de ‘feedback’ de la Generalitat o los grupos que tienen que legislar sobre el tema?

«El Gobierno catalán y el Parlamento tienen plena conciencia. El mismo día de la aprobación de esta declaración institucional, la consellera presidió el plenario del Consejo, atendiendo mi ofrecimiento. Naturalmente, estaba informada del contenido. Le había enviado días antes la declaración y había hablado con ella. En ningún momento dijo que no estuviera de acuerdo. Se aprobó por unanimidad bajo su presidencia, la mía y la del rector. Y el Parlamento, a través de su presidente y de la mesa, que estaba representada el día del acto del aniversario por diferentes colores políticos, tomaron razón de lo mismo. Por lo tanto, hoy las fuerzas políticas catalanas y las dos instituciones primeras del país —Gobierno y Parlament- saben de esta reclamación y la comparten. Otra cosa es que ahora su acción política permita aprobar un marco competencial y una definición de los consejos más ajustada».

¿Uno de los trabajos más destacados del Consejo tendría que ser el control económico de la universidad?

«La ley deja con un punto de indefinición a quien le corresponde el control económico de la universidad y la inspección de servicios. Sin embargo, sólo faltaría que el Consejo tuviera que hacer eso sin medios humanos, sin recursos materiales y sin capacidad para hacerlo. Como la ley lo deja con un punto de indefinición, hay universidades que creen que lo tiene que hacer el Consejo Social y corren el riesgo de convertirlo en un órgano de oposición al gobierno de la universidad. Y eso me niego, porque no han sido pensados por eso. La voz de la sociedad es para otra cosa».

¿Está lo bastante dimensionada la universidad para nuestro territorio?

«Es un territorio de más de 800.000 habitantes. Yo creo que la dimensión de nuestra universidad hoy es la correcta. En este momento se está planteando un crecimiento con una facultad nueva de farmacia. Estamos creciendo con alumnado más que ninguna otra universidad catalana. Tenemos estudios incluso fuera de la demarcación, en Vilafranca, y estamos recibiendo alumnado procedente de familias que integran una geografía próxima en el millón de personas. Para esta dimensión que tenemos y por la que podemos tener en el futuro, tenemos la capacidad organizativa y los medios».

¿Y la adaptación de los estudios también es la que le pega en el territorio?

«Hoy sí, pero auscultamos las demandas. El futuro viene con cosas muy especiales. No siempre la respuesta es hacer un nuevo estudio o una nueva facultad. Tenemos enología, que es de referencia a Europa, que no tiene ninguna otra universidad y que es lógico que esté aquí. Un empresario me dijo que de nuestros ingenieros —electrónicos y mecánicos— cogen un montón y están muy contentos. Pero les convendría que, como el producto final que hacen es de carácter alimentario, estos ingenieros tuvieran nociones transversales de nutrición, de salud, de temas que tocan el mundo alimentario. ¿Cómo lo podemos hacer, eso? No es fácil, porque el plan de estudios ya está hecho. ¿Por lo tanto, qué tienes que hacer? Hablar con los directores de aquellos ámbitos y buscar la manera de dar una respuesta. Eso costó, pero se está haciendo».

Junts quiere llevar al Parlament limitar que el 80% de las plazas en medicina sean para estudiantes catalanes. ¿Qué piensa?

«Es el problema del Distrito Único. En una universidad pública se puede matricular quien quiera si cumple el nivel de acceso, tiene las condiciones y paga la matrícula. Es verdad. Eso lo ha dicho el grupo de Junts, pero es que el director del Colegio de Médicos de Tarragona ha publicado artículos en el mismo sentido. ¿Qué dicen? Que nuestros médicos no pueden entrar en nuestras facultades, con nuestro esfuerzo económico pagamos la formación de los estudiantes de otras comunidades, que después vuelven o van allí, y por lo tanto los hemos formado aquí a cambio de nada. Y todavía nosotros tenemos que ir a buscar médicos en Sudamèrica».

¿Y cómo se soluciona?

«Está muy pronto dicho. Es difícil de arreglar. El Distrito Único es una realidad. No se trata de discriminar a nadie. No puedes violentar según qué cosas, no puedes poner puertas en el campo. Se tienen que buscar mecanismos para ver cómo favorecemos que nuestros estudiantes puedan disponer de más plazas. Si hubiera más plazas, podríamos dar satisfacción a propios y foráneos. ¿Qué hacemos, entonces? ¿Los nuestros o los de fuera? Por lo tanto, aquí hay una importante determinación de futuro a tomar: más plazas o regular el acceso a estas plazas. El de medicina es flagrante, está donde se ve más, pero también con otras carreras, con otros grados, con otros estudios está pasando lo mismo».

El día de la celebración de los 30 años anunció que, acabado su mandato, ponía a disposición del gobierno la posibilidad de nombrar a otra persona. ¿Por qué?

No opto al segundo mandato, lo tengo claro. Pero no es que deje una cosa en medio hacer. La dejo cuando toca. ¿Por qué? Porque todo eso que acabo de decir, que no lo ha dicho ningún otro Consejo Social ni ningún otro presidente, no deja de ser un posicionamiento fuerte. Compartido, sí, pero fuerte. Es subir la voz para decir: pedimos que si eso no va así, no vayamos bien. No haremos el trabajo que nos tenemos encomendado. Cuando uno hace este posicionamiento es muy fácil que se pueda pensar: lo que quiere es más poder para la presidencia. Y como no es eso en absoluto, que lo que pido es para el Consejo y para los Consejos y para el futuro, dije: la única manera de hacer entender claramente que yo no lo quiero para el presidente es renunciando al cargo en un futuro».

Pues una reforma de los Consejos puede ser, en realidad, su legado más importante.

«Si en el proceso de estos 15 meses que quedan el gobierno y el Parlament emprenden una reforma de la LUC —la ley universitaria de Catalunya que está amparada dentro de la ley estatal—, si hay una modificación profunda y se atiende la demanda del Consejo Social de Rovira i Virgili, habré conseguido lo que quería, exactamente eso. Y lo habré conseguido a favor de los que habrá después de mí. Por lo tanto, habrá unos medios mejores, una definición mejor y una capacidad más alta».