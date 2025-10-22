Interceptan en el Vendrell una furgoneta con 120 kg de marihuana valorada en 800.000 euros

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Investigación de Tarragona detuvieron el pasado jueves, 16 de octubre, a un hombre de 22 años, como presunto autor de los delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.

La detención es el resultado de una investigación policial que culminó con un amplio dispositivo desplegado el jueves por la tarde para interceptar una furgoneta sospechosa, cargada de marihuana, que había salido de un domicilio de Salou.

Gracias a la colaboración de efectivos de tráfico, los agentes consiguieron parar el vehículo a la altura del Vendrell, en la AP-7, en el punto kilométrico 216. En su interior se localizaron 120 kilogramos de ovillos de marihuana envasados al vacío.

El conductor fue inmediatamente detenido y, al día siguiente, con autorización judicial, los investigadores llevaron a cabo una entrada y cacheo en el domicilio de Salou de donde había salido la furgoneta

En el interior del piso, situado en la calle Llevant, los agentes localizaron varias máquinas de envasar al vacío y una gran cantidad de material destinado a la manipulación y preparación de la droga para su distribució. Según las estimaciones, la marihuana intervenida tendría un valor superior a los 800.000 euros en el mercado ilegal.

La investigación apunta que el detenido formaría parte de un grupo criminal establecido en Salou, dedicado al cultivo, manipulación y distribución de marihuana hacia varios países europeos.

El caso, iniciado al principio del mes de julio, continúa abierto y no se descartan nuevas detenciones. El detenido pasó el sábado a disposición judicial ante el juzgado en funciones de guardia de Tarragona.