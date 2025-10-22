Cambrils ofrece un servicio gratuito de taxi a demanda para ir al cementerio por Todos los Santos

Los puntos de recogida serán las paradas del autobús urbano en horario de 10 a 18:20 horas en franjas cada 30 minutosCedida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Por tercer año consecutivo, el Ayuntamiento de Cambrils pone a disposición de la ciudadanía un servicio gratuito de taxi a demanda para desplazarse al cementerio con motivo de la festividad de Todos los Santos, los días 31 de octubre y 1 de noviembre.

El servicio se podrá reservar a partir del lunes 28 de octubre llamando en el teléfono 977 362 622, indicando el punto de recogida, la hora de ida y vuelta, el número de personas y un teléfono de contacto.

Los puntos de recogida corresponden a las paradas del autobús urbano y en las paradas oficiales de taxi. El servicio funcionará de las 10 a las 18.20 horas, con salidas cada 30 minutos. La última ida será a las 17.30 horas y la última vuelta a las 18.20 horas. Les personas usuarias podrán compartir el trayecto con otros pasajeros en taxis de ocho plazas, siempre que coincidan los horarios y los recorridos solicitados.

Este sistema de transporte, que sustituye el servicio especial de autobuses urbanos que se ofrecía anteriormente, se puso en marcha por primera vez el año 2023. Este año, el gobierno municipal consolida esta iniciativa con el objetivo de facilitar una opción más personalizada y accesible para las personas que dependen del transporte público.