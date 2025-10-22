Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Cambrils celebrará este domingo, 26 de octubre, la primera edición de la carrera solidaria “Ruedas que dan vida”, una iniciativa deportiva y benéfica impulsada por el club Rollers Cambrils que destinará la recaudación íntegramente a AFANOC, ACAM y UAPO, entidades dedicadas a la lucha contra el cáncer y el acompañamiento a las personas afectadas y sus familias.

El acontecimiento, abierto a toda la ciudadanía, empezará a las 10 horas en la plaza del Ayuntamiento y ofrecerá dos modalidades: una carrera de 10 km con patines, para participantes a partir de 10 años, y una carrera popular de 5 km, abierta a todo el mundo y adaptable a diferentes formatos de desplazamiento, como patines, bicicletas, patinetes, cochecitos o a pie.

La jornada solidaria forma parte de la quinta edición del Rollerfest, la fiesta de los patines que el club organiza anualmente con el apoyo del Departamento de Deportes del Ayuntamiento de Cambrils. El programa incluye actividades complementarias como una clase de calentamiento con zumba, una masterclass de Urban FreeStyle y Wizard, exhibiciones de Rollers Cambrils, un vermú solidario, un sorteo de regalos y otras sorpresas.

Les inscripciones ya están abiertas a través de la web athleticevents.net

con un precio solidario de 10 euros, que se destinarán íntegramente a las entidades beneficiarias. Les personas inscritas recibirán la bolsa del corredor Rodabike, una camiseta de la carrera y una gorra de Afanoc diseñada por Mari Ito. Aquellas personas que no puedan participar presencialmente también pueden colaborar adquiriendo un dorsal solidario (Dorsal 0) por 5 euros.

El alcalde de Cambrils, Oliver Klein, la concejala de Deportes y Salud, Gemma Balanyà, y las representantes de la organización Elena González y Susana Casado han presentado esta mañana todos los detalles del acontecimiento, destacando el carácter inclusivo y solidario.

El Rollerfest 2025 empezará el viernes con una ruta nocturna Friday Night RollersCambrils, continuará el sábado con salidas por el Parc de l'Ardiaca, una competición de RollerCross y una ruta nocturna temática terrorífica, y culminará el domingo con “Ruedas que dan vida”.