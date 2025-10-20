Siguen trabajando en una incidencia que afecta la megafonía y pantallas de un centenar de estaciones

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Técnicos de Renfe siguen trabajando para solucionar la incidencia en los sistemas de información, tanto pantallas como megafonía, de un centenar de estaciones de Rodalies y que ha empezado hacia las 7 de la mañana. Según informa Renfe, hacia las 9 se ha podido reiniciar el sistema, pero la incidencia todavía no está completamente resuelta. Se recomienda consultar los laterales y frontales de los trenes para verificar la destinación y el servicio.

Las estaciones afectadas son las que gestiona Renfe, tanto de Barcelona como de otros puntos de Cataluña, llegando hasta Vic, Maçanet, Manresa o Sant Vicenç de Calders. El motivo ha sido una caída de tensión en las instalaciones del Hoyo, desde donde se gestionan estas estaciones.

En cambio, otros como las de Sants, Paseo de Gracia o la estación de Francia, gestionadas por Adif, no han tenido problemas.

Por otra parte, los trenes de la R11 y la RG1 circulan por una sola vía entre Figueres y Portbou por una incidencia a la infraestructura. Los trenes pueden detenerse y aumentar el tiempo de recorrido a medida que se acerquen al punto afectado. Hacia las 8 y media de la mañana, la circulación había quedado interrumpida por falta de suministro eléctrico en las instalaciones de Adif.