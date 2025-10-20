PortAventura Business & Events impulsa eventos corporativos personalizados y sostenibles

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La demanda de experiencias corporativas diferenciadas, creativas y sostenibles está redefiniendo el sector MICE, y PortAventura Business & Events se ha consolidado como una de las destinaciones|destinos estratégicas más completas de Europa. La combinación de infraestructuras de vanguardia, tecnología inmersiva y compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social posiciona el resorte como un espacio donde los eventos van más allá de la reunión profesional.

Durante este año, PortAventura Convention Centre ha acogido más de 200 encuentros corporativos con la participación de más de 50.000 asistentes, incluyendo eventos como los de Merck Life Science, con más de 650 participantes, y el 20.º aniversario del SReXperts EMEA de Nokia, que reunió más de un millar de profesionales del sector tecnológico para abordar innovación en redes IP y ciberseguridad.

El centro de convenciones cuenta con más de 20.000 m² distribuidos en 24 salas modulables con luz natural, y está integrado dentro del resorte, con acceso a PortAventura Park, Ferrari Land y más de 3.300 habitaciones en hoteles próximos. Se trata de una estructura que permite combinar los encuentros profesionales con experiencias de ocio y marca, dándole alevento un toque único y memorable.

La innovación tecnológica y la sostenibilidad son pilares fundamentales: gracias a la colaboración con Bmotion Audiovisual, PortAventura ofrece una sala inmersiva permanente y soluciones audiovisuales avanzadas. Además, el resorte es el primer parque temático del mundo certificado B Corp, reconociendo su compromiso con el medio ambiente, la responsabilidad social y el buen gobierno.