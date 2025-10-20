Constantí presenta a Sebastià y la Rosita, los nuevos capgrossos del seguici festiu

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Constantí vivió este sábado una jornada llena de cultura popular con la presentación de los dos nuevos capgrossos del seguici festiu, que llevan por nombre a Sebastià i Rosita. El bautizo se celebró en la plaza de la Escola Vella, donde se dieron a conocer los nombres escogidos por votación popular entre los vecinos y vecinas del municipio.

estos nuevos Capgrossos, que serán llevados|traídos y custodiados por Les Forques Teatre, quieren rendir homenaje a las raíces campesinas de Constantí y a su legado agrícola, en recuerdo de una época en que los campos y cultivos marcaban el ritmo de la vida en el pueblo.

Les figuras han sido creadas por el maestro artesano Joan Miró i Oró, reconocido constructor de gigantes, bestiario e imaginería festiva, que ya había elaborado otros elementos del seguici local como la Dragonina, los gegants Peret y Tecleta, los Mestres gegantons y el León de Constantí.

El bautizo de los nuevos capgrossos se incluyó dentro de los actos de la fiesta “La Veïna Dragonina”, una jornada dedicada a la cultura popular que llenó las calles de actividades. Durante la mañana se celebró un encuentro portadora de gegants con la participación de entidades locales y grupos invitados de otros municipios, mientras que por la tarde la fiesta culminó con el tradicional correfoc.