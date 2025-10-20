El Ayuntamiento de Cambrils reclamará las reparaciones de las nuevas goteras en el Palau

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

Un mes después del anuncio de reapertura del Palau d'Esports de Cambrils, los problemas que hace años que acarrean los espacios han reaparecido con los primeros aguaceros. El pasado 15 de septiembre, el Ayuntamiento del municipio anunciaba la finalización de los trabajos para sustituir el techo del pabellón 1 del recinto, precisamente, para evitar nuevas goteras. Después de las fuertes lluvias de la semana pasada, varias entidades que hacen uso de las instalaciones subieron la voz para reclamar las «inaceptables» condiciones en que se encontraban las pistas.

Les goteras volvieron, todavía en mayor volumen, después de la reforma de la cubierta, impidiendo a las entidades llevar a cabo entrenamientos o actividades. Ahora, el consistorio requiere a la empresa constructora la reparación de los daños provocados por las lluvias. «Les obras no estaban bien hechas. No puede haber estos errores», indicaba el alcalde de Cambrils, Oliver Klein. El pasado jueves, el Ayuntamiento comunicó a las entidades en una reunión que se reclamarían los daños, y que las goteras desaparecerían en menos de una semana. Una operación que las entidades califican «de imposible».

Les afectaciones se suman al retraso del plazo de reapertura del Palau d'Esports. Según explican entidades deportivas del municipio, el retraso de los trabajos se alargó «casi un mes» por la falta de materiales. El pabellón tendría que haber sido terminado el día 8 de septiembre, y reactivó su actividad, finalmente, el día 22. Además, fuentes consultadas indican que la maquinaria de la empresa constructora y la exposición de goma al aire libre perjudicaron el suelo del pabellón 1, provocando desprendimientos e impidiendo llevar a cabo cualquier actividad. Una situación que el Ayuntamiento conocía, y que intentó resolver con una actuación técnica «provisional».

El Club Baloncesto Cambrils denunció públicamente las deficiencias a través de redes sociales, en un vídeo donde mostraban las diferentes filtraciones de agua que surgían por los laterales y al centro de la cubierta. «Hasta hace dos semanas no hemos podido entrenar con normalidad», ha indicado Francesc Canaldas, presidente del club. «Sólo tenemos como alternativa una pista descubierta, pero no es el ideal cuando llueve, y menos con tantos niños», explicaba el responsable.

Proyecto agridulce

Aunque la sustitución del techo no ha sido efectiva, los trabajos de mejora hechos entre el 7 de julio y el 15 de septiembre si cumplieron con la promesa de solucionar una problemática advertida desde tiempos atrás. La adecuación de la red de agua caliente ha sido funcional, según confirman los usuarios. Hasta al fin de las obras, el polideportivo no ofrecía agua caliente de manera regular, afectando los usuarios que se veían obligados a ducharse con agua fría.

El proyecto ha supuesto una inversión total de más de 600.000 euros para el consistorio y planteaba la mejora de la red de aguas y la cubierta. A principios de septiembre, la concejala de Deportes, Gemma Balanyà afirmó que la nueva cubierta «aportaría más luz y solucionaría definitivamente el problema de las goteras». Desde el inicio de las obras, algunos aspectos del proyecto, como la cubierta, no han sido preparados para soportar ciertas condiciones.