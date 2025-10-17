Inician con retraso los trabajos de mejora en el «punto negro» de la N-420

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

Les obras en la N-420 en su paso por les Borges del Camp iniciarán de forma inminente la próxima semana después de sobrepasar un mes el periodo estimado. Les trabajos previos para llevar a cabo las modificaciones previstas ya han finalizado, aunque no se había instalado todavía la señalización necesaria, según han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno al Diari Més. Después de la última reunión entre la subdelegada Elisabet Romero, y el alcalde de les Borges del Camp, Joaquim Calatauyd, se han aclarado los últimos detalles de las modificaciones del tramo y la zona se señalizará de la manera correspondiente para indicar las afectaciones.

La intervención prevé la eliminación de las incorporaciones con giro hacia la izquierda de la vía directa en los municipios de les Borges del Camp (C-242z), Riudoms (TV-3101) y Botarell (T-3136). Estas serán sustituidas por una rotonda en la zona de acceso a les Borges del Camp, con varias conexiones para aportar fluidez al tráfico.

La operación espera estar terminada a finales de 2026 y prevé un presupuesto total de 2,9 millones de euros para el condicionamiento del tramo, 400.000 euros más de la inicial. La empresa constructora, Tecnología de Firmas S. A., se adjudicó su contratación el pasado mes de enero, y a pesar del retraso, procederá a cerrar el llamado «punto negro de les Borges del Camp».