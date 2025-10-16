Unos ochenta de expertos se reúnen en Valls para debatir las novedades en Inteligencia Artificial

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Hotel Fèlix de Valls ha acogido este miércoles la inauguración del 27.º Congrès de la Societat Catalana d'Inteligencia Artificial (CCIA 2025), organizado por el grupo de investigación ITAKA del Departamento de Ingeniería Informática y Matemáticas de la Universidad Rovira i Virgili (URV). El acontecimiento reúne hasta el viernes unos 80 investigadores y profesionales de la inteligencia artificial, mayoritariamente de los territorios de habla catalana, para compartir los últimos avances y aplicaciones de la disciplina.

Durante tres días, el congreso se convierte en un espacio de debate sobre aprendizaje automático, modelos de lenguaje, agentes colaborativos, visión por computador y sistemas de apoyo a la decisión, con más de 50 comunicaciones orales y pósteres que muestran aplicaciones de la IA en sectores como la salud, la educación, el turismo y la industria agroalimentaria.

Entre los ponentes invitados destacan Susana Montes, presidenta de la Sociedad Europea de Lógica y Tecnología Borrosa (EUSFLAT) y catedrática de la Universidad de Oviedo, y Magí Lluch-Ariet, coordinador de la iniciativa SkillSync del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT Health), que expondrá como se promueve la innovación en IA a nivel europeo.

La jornada también ha sido marcada por el nombramiento de Aïda Valls, investigadora del grupo ITAKA de la URV, como nueva presidenta de la Asociación Catalana de Inteligencia Artificial, un paso relevante para el liderazgo de la investigación catalana en este ámbito.

Este año, el congreso incluye una sesión abierta a empresas este jueves por la tarde, centrada en la transferencia de tecnología y coorganizada con la Red RDI-IA, con el apoyo de la Generalitat de Catalunya y la colaboración de la Cámara de Comercio de Valls. La sesión, gratuita para las empresas, incluye una mesa redonda con representantes de spin-off e iniciativas emprendedoras que han aplicado la IA en su entorno productivo, con el objetivo de fomentar el contacto entre investigadores y tejido empresarial.