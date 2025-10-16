Vermuts Miró, patrocinador oficial de la 36.ª edición de 080 Barcelona Fashion

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La edición otoño-invierno de 080 Barcelona Fashion cuenta con Vermuts Miró como patrocinador oficial del acontecimiento. La 36.ª edición del certamen, considerado uno de los escaparates de moda más vanguardistas de Barcelona, se celebra en la capital catalana del 14 al 17 de octubre, con la presencia destacada de la marca de vermú.

Durante la semana de la moda, el photocall de 080 se convierte en un punto de encuentro donde prensa, diseñadores, influencers y celebridades pueden disfrutar de un refrescante Miró Rosé con un toque de pomelo, una propuesta fresca y sofisticada que armoniza con la creatividad y el espíritu contemporáneo del certamen.

La participación de Vermuts Miró en 080 Barcelona Fashion refuerza su compromiso con la cultura, el diseño y el talento emergente, consolidando la marca como impulsora de nuevas tendencias. Su amplio catálogo de bebidas refleja esta apuesta, que combina tradición e innovación.

Montserrat Caelles, directora general de Vermuts Miró, afirma que “la colaboración con 080 Barcelona Fashion nos permite acercar nuestro vermú a un público creativo y diverso, conectando nuestra marca con el diseño y la innovación que tanto valoramos. Estamos orgullosos de dar apoyo al talento emergente y de formar parte de un acontecimiento que celebra la creatividad en todas sus formas.”

La elección de Miró Rosé, con su color rosado brillante y notas afrutadas, encaja a la perfección con la estética del acontecimiento, mientras que el toque de pomelo añade un giro cítrico y moderno que sorprende a los asistentes. La presencia de la marca no sólo aporta un valor gastronómico, sino que también contribuye a crear un ambiente exclusivo y sofisticado, alineado con la filosofía de 080 Barcelona Fashion.

Sobre Vermuts Miró

Vermuts Miró nació el año 1914 en Cornudella de Montsant y en 1957 se trasladó a Reus, ciudad referente en la tradición vermutera. Desde entonces, ha mantenido su compromiso con la calidad y la autenticidad, convirtiéndose en una marca líder en Cataluña y en España, con proyección internacional. En el 2020, con la adquisición por parte de MaserGrup, inició una nueva etapa centrada en la expansión geográfica, el lanzamiento de nuevos vermúes y la consolidación de su identidad como referente en el mundo de los aperitivos.