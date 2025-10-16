Nueva alerta en Tarragona por fuertes lluvias: se pueden superar los 20 litros en solo media hora

Protección Civil ha situado en alerta el plan Inuncat por la previsión de lluvias intensas a partir de este mediodía y hasta el viernes por la tarde en varias comarcas de Tarragona. Este jueves se pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos. De madrugada, las precipitaciones pueden afectar a la zona del litoral, desde el Ebre hasta el Baix Llobregat.

El viernes al mediodía, se pueden reactivar en cualquier punto del litoral, prelitoral, Cataluña Central y comarcas de Girona. Los chubascos irán acompañados de tormenta y, localmente, de granizo. En Tarragona, las comarcas en alerta amarilla son el Montsià, el Baix Ebre, el Baix Camp, el Priorat, el Alt Camp, la Conca de Barberà, el Tarragonès y el Baix Penedès.