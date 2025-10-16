Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Más tiempo delante de las pantallas durante la infancia se asocia con más problemas emocionales y de conducta y a una peor calidad del sueño. Estas son las principales conclusiones de un estudio transversal hecho dentro del proyecto CORALES, que analizó la relación en el tiempo de exposición en pantallas, el sueño y la salud mental en más de un millar de niños de 3 a 6 años.

La investigación, publicada en la revista World Journal of Pediatrics, la ha desarrollado el área de Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición del Centro de Investigación Biomédica y el equipo de Alimentación, Nutrición, Desarrollo y Salud Mental de la Universidad Rovira i Virgili – el Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili, con seis centros más de investigación y universidades del Estado.

1.420 niños y niñas de Reus, Barcelona, Córdoba, Zaragoza, Santiago de Compostela y Navarra participaron en la investigación. Les familias informaron del tiempo de uso de pantallas diario, incluyendo televisión, videojuegos, móvil o tableta; así como de la duración total del sueño, con siestas incluidas, que hacían sus hijos.

Les dificultados emocionales y de conducta se evaluaron con una prueba denominada 'Strengths and Difficulties Questionnaire', un instrumento validado internacionalmente para el cribado de problemas de salud mental a la infancia.

Los resultados de esta prueba mostraron que los menores que pasaban más tiempo delante de las pantallas presentaban más síntomas emocionales y problemas de conducta. No obstante, esta relación se reduce si duermen las horas recomendadas para su edad.

En más, los hallazgos sugieren que sustituir 30 minutos de pantalla por 30 minutos de sueño se asocia con una mejor puntuación en bienestar psicosocial. «Los resultados subrayan la importancia de limitar el tiempo de exposición a pantallas a la infancia temprana. Cumplir las recomendaciones de uso de pantallas (de menos o dos horas al día en estas edades) y garantizar un buen descanso es clave para la salud mental a la infancia», han señalado las investigadoras Lucía Iglesias-Vázquez y Tany E. Garcidueñas.

La investigadora de la URV-IISPV, Nancy Babio, ha aseverado que aunque se trata de un estudio transversal y no se pueden establecer relaciones de causa-efecto, los resultados «refuerzan la necesidad de estrategias preventivas» desde edades muy tempranas.

«Fomentar rutinas saludables, limitar el tiempo de pantalla y promover un buen descanso infantil son medidas esenciales para favorecer un desarrollo emocional y conductual óptimo», ha subrayado la experta.