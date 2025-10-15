Valls inicia la campaña de vacunación contra la gripe y el Covid-19

Se puede solicitar cita para la vacuna de la gripe, de la Covid o de las dos vacunas.Cedida

Esta semana ha empezado en Valls la campaña de vacunación contra la gripe y la Covid-19 dirigida a la población en general. Inicialmente, las vacunas se administran en el Centro de Asistencia Primaria Valls Urbano Ignasi Zurrón, pero a partir del lunes 20 de octubre el Centro Cultural Municipal se convertirá en el punto central de vacunación, gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Valls, el Departamento de Salud y LO CABE Ignasi Zurrón.

Les personas interesadas pueden pedir cita para recibir la vacuna de la gripe, la de la Covid-19 o ambas al mismo tiempo, una opción especialmente recomendada por las autoridades sanitarias. Les citas se pueden gestionar a través de la aplicación Mi Salud, contactando directamente con la CAP Ignasi Zurrón o llamando al 977 60 20 00.

Como en años anteriores, la campaña también se descentraliza en varios puntos de la ciudad para facilitar el acceso. Les sesiones se harán el 28 de octubre en la Biblioteca Carles Cardó, el 11 de noviembre en Fontscaldes y en las Viviendas del Grupo Viejo, el 25 de noviembre en el barrio de las Comarcas, y el 28 de noviembre en Sant Josep Obrer (local de la Unión Anillas de la Llama).

La vacunación contra la gripe y la Covid-19 está especialmente dirigida a las personas con mayor riesgo de complicaciones, así como a aquellas que pueden transmitir las infecciones a personas vulnerables. Vacunarse sigue siendo la medida más eficaz para prevenir tanto la infección como las posibles complicaciones, especialmente en niños, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas o graves.