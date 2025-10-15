El PSC crea una gestora en Altafulla para parar la crisis interna

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

La guerra abierta al PSC de Altafulla continúa, sin un horizonte claro. Esta semana, la tensión entre el edil socialista Inma Morales y el PSC ha llegado al tope después del anuncio de la creación de una gestora que intervenga en las discrepancias del grupo municipal. La dirección del partido en Tarragona ha tomado la medida después del comunicado enviado a los medios, este martes 14 de octubre, por parte de Morales, donde la concejala ha asegurado que «garantiza que seguirá como concejala socialista durante todo el mandato» para cumplir con el «compromiso» de sus votantes.

En el comunicado, la concejala indicaba que desde el grupo municipal, se le ha retirado el apoyo. Concretamente, de 4 de las 14 personas que integraban la lista. La emisora local, Altafulla Ràdio asegura que «el punto de inflexión sería el debate de presupuestos del Ayuntamiento, en el cual Morales permitió la aprobación de las cuentas municipales, teniendo en cuenta que ella se encuentra en la oposición y el gobierno se quedó, precisamente en este pleno, en minoría.» El edil, a pesar de todo, ha valorado al resto de concejales (10) de la lista presentada el año 2023, que todavía le ofrecen soporte para tomar los próximos pasos.

Respuesta del PSC

Después del comunicado, donde Morales ha asegurado que continuará «como concejala del PSC o como concejala socialista no adscrita», la dirección del partido ha indicado que «no añadirá nada» en referencia a las palabras de la concejala, pero puntualiza que «en caso de que la concejala decida pasar al grupo de no adscritos, lo tendrá que hacer como concejala independiente y no como representante del PSC».

Tanto el PSC de Tarragona como Inma Morales han indicado, sin embargo, que continuarán centrados en «la defensa del proyecto socialista en el municipio», sin aclarar las tensiones generadas por la instauración de la nueva gestora. Esta medida espera resolver el conflicto interno del grupo, que según indica el diario La Ciutat, se incrementó «después de las negativas por parte de Moreno para reunirse con la parte crítica del grupo».