El IPC sube cuatro décimas y se sitúa en el 3,1% en la demarcación de Tarragona en septiembre

La tasa anual del Índice de Precios al Consumo (IPC) ha subido cuatro décimas el mes de septiembre en la demarcación de Tarragona y se sitúa al 3,1%, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La variación mensual del IPC ha sido del -0,4%.

Los productos que se han encarecido con respecto al año pasado son la vivienda, el agua, electricidad y el gas (6,8%) y las bebidas alcohólicas y el tabaco (5,4%). Con respecto a los alimentos y las bebidas no alcohólicas, la tasa del IPC se ha mantenido en el 3,6% respecto a hace un año. Los precios del transporte y la moda y el calzado también han subido, con una tasa de un 1,3% y un 1,9%, respectivamente.