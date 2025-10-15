El Estado aprueba subvenciones de 2,6 MEUR para 19 municipios de Tarragona por la dana de 2024

Trabajos para garantizar el paso después de los aguaceros en los Ports por la carretera TV-3421, entre Roquetes y Mas de Barberans.ACN

La secretaría de Estado de Política Territorial del gobierno español ha publicado la resolución que asigna subvenciones por valor de 2,6 millones de euros destinadas a la reparación de los daños ocasionados por la dana que se produjo entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre del 2024 en infraestructuras municipales y redes viales. Los beneficiarios son 23 municipios catalanes, diecinueve de los cuales en la demarcación de Tarragona por valor de 2,4 millones y cuatro más en la de Barcelona, que suman cerca de 200.000 euros.

Las ayudas, que se canalizarán a través de las diputaciones, permitirán financiar hasta el 50% de las obras. El conjunto de aportaciones se publicarán en el BOE en los próximos días y se iniciará el procedimiento de pago a las diputaciones.

En la demarcación de Tarragona, los municipios beneficiarios son Paüls, Alfara de Carles, la Secuita, Valls, Vinebre, l'Aldea, Mas de Barberans, Valls, Benissanet, Ulldecona, Sant Jaume d'Enveja, Vallmoll, Tivenys, Horta de Sant Joan, Bot, Caseres, Vinyols i els Arcs, Roquetes, Deltebre, Gandesa y Amposta. Globalmente se financian 62 actuaciones. En el caso de la demarcación de Barcelona las ayudas irán a Castellví de Rosanes, Sant Esteve Sesrovires, Viladecans y Gavà, para financiar ocho actuaciones.