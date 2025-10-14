Salou expondrá más de 200 objetos de leyendas del deporte mundial

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

La iniciativa Leyendas del deporte llevará a Salou más de 200 objetos icónicos de figuras legendarias del deporte. La exposición se podrá visitar el próximo miércoles 15 de octubre a las 19h y hasta el 13 de noviembre, en el Passadís del Teatre de l'Auditori de Salou, donde habrá material original de varios deportistas referentes en disciplinas como el baloncesto, el fútbol, el atletismo, el motor, el tenis o el golfo|golf. Destacan el maillot amarillo del Tour de Francia utilizado por Miguel Induráin y los zapatos de Usain Bolt con que conquistó los Juegos Olímpicos de Río 2016. Entre los protagonistas, también figurarán objetos de Leo Messi, las medallas de Mireia Belmonte o material de Carlos Alcaráz, Rafa Nadal, Novak Djokovic, Alexia Putellas, Roger Fereres i Pau y Marc Gasol, que estarán abiertos al público durante la jornada con diferentes objetos personales aportados a la amplia exposición.

La muestra también incluirá antorchas olímpicas, equipacions originales y objetos firmados. También será importante el apartado audiovisual e interactivo, dedicado a las diferentes disciplinas participantes que permitirán al público revivir los hitos de los deportistas participantes en la jornada.

La exposición, organizada por el Associación del Museo del Deporte llegará en Salou con un recorrido que repasará las gestas de diferentes generaciones de deportistas, con un espacio también dedicado a los diferentes clubs y deportistas locales del municipio. La entrada es gratuita y, según la organización, la intención es «acercar la historia del deporte a los jóvenes».