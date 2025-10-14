La Fira de Bandolers de Alcover vuelve a batir récords de participación

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

La Fira de Bandolers ha vuelto a llenar las calles de Alcover en su 23.ª edición. Les datos de los actos del 2024 superaron todas las expectativas del Ayuntamiento, pero este año, la popularidad que ha adquirido la propuesta por todo el territorio se ha consolidado. La valoración por parte del consistorio ha sido «muy positiva, en visitantes y participación». La tradicional Llegada ha vuelto a traer la lucha para gobernar la villa entre Pere Morell y Miquel Voltor. Los actos teatrales que muestran el conflicto entre los dos gigantes han sido, nuevamente, las actuaciones más aclamadas por el público.

Entre la diversidad de espectáculos organizados por la compañía La Reclosa, la Colla Gegantera de Alcover y las diferentes entidades del municipio, más de 250 personas han podido disfrutar de las actuaciones a pie de calle, superando en una cincuentena las cifras del año pasado y casi duplicando las de dos ediciones atrás. «Es una feria que cada año crece», asegura el alcalde de Alcover, a Robert Figueras ante las mejoras de participación.

El alcalde también ha valorado la incorporación de nuevos espacios, adaptados también al público infantil, calificando «de acierto» los «espacios con juegos tradicionales de madera de la época que se quiere representar». Iniciativas como el cuento del Misterio de las monedas perdidas, que se distribuirá por toda Catalunya y explica la historia del municipio, o la venta de las figuritas de goma de los Gigantes, también han sido sacados diferenciales de la feria anual. Casi 500 personas han adquirido unas o más figuras, agotando al stock inicial.

Pregón acertado

La figura de Marius Serra como pregonero de la Feria de este año ha sido «uno de los grandes atractivos», según ha confirmado el alcalde. «Su presencia ha sido muy importante, se ha adentrado en la Fira de Bandolers y ha formado parte de ellos y de las representaciones». Así lo demostró la gran acogida del público durante su discurso del sábado 11 de octubre.

El escritor, además, completó su integración en los Bandoleros adentrándose en el papel de escribano. Serra anunció a los ganadores entre los dos bandos después de que el encargado de este año «quedara sin voz», según ha explicado el alcalde al Diari Més. Ahora el municipio se prepara para la Fiesta Mayor, que iniciará este martes 14 de octubre y espera también cifras positivas.