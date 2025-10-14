El corazón de DoMiFa late por Ruanda con quince conciertos solidarios

La Asociación DoMiFa, entidad cultural sin ánimo de lucro dedicada a la música coral, pone en marcha el proyecto solidario Con Corazón. La música que transforma, una iniciativa que convertirá todos sus conciertos de la temporada 2025/2026 en acciones benéficas a favor de Amics de Rwanda. El objetivo es recaudar 25.000 euros anuales para destinarlos íntegramente a proyectos de educación y sanidad en el país africano, con especial atención a la infancia.

El proyecto cuenta con dos formaciones bajo la dirección de David Molina: el Coro Arsmusica y la Schola Gregoriana Ut Mi Fa. En total, la temporada incluirá cinco producciones y una quincena de conciertos repartidos por el territorio: Canonades (octubre), Veus d’Aigua (noviembre), Un cor amb molts cors (febrero/marzo), Maridatge (mayo/junio) y Llum en el silenci, que se representará a lo largo de la temporada.

Las primeras citas son inminentes: Creixell (18 de octubre), Tarragona (19 de octubre), Tarragona (8 de noviembre), El Morell (16 de noviembre) y Montbrió (23 de noviembre). Todas forman parte del programa inaugural, Canonades, que abre un ciclo con espíritu transformador y una finalidad concreta: hacer que cada entrada vendida y cada nota interpretada se conviertan en ayuda real.

A punto de presentarse, el proyecto ya cuenta con 5.385 euros recaudados en actuaciones previas en varios municipios como Montbrió, Riudoms, Reus o Creixell. Esta experiencia previa ha servido para consolidar la propuesta, demostrar su viabilidad y reforzar la confianza en su potencial solidario y transformador dentro y fuera del territorio.

Llamamiento a la colaboración

Para alcanzar el reto económico, la entidad busca empresas, instituciones y músicos que deseen sumarse. Las aportaciones ayudarán a cubrir gastos básicos como la dirección musical, la contratación de músicos colaboradores, la producción o la difusión de los conciertos. Los colaboradores tendrán visibilidad en los programas de mano, materiales gráficos y redes sociales, y podrán acogerse a deducciones fiscales. DoMiFa ofrece varios niveles de patrocinio adaptados a los intereses de cada empresa.

Amics de Rwanda

La entidad beneficiaria, Amics de Rwanda, es una asociación tarraconense sin ánimo de lucro que promueve proyectos de cooperación en educación y sanidad. Destacan las becas de estudio para jóvenes sin recursos y un programa de potabilización de agua en escuelas rurales que beneficia a más de un millar de alumnos. Para más información o colaboraciones, se puede contactar con DoMiFa en info@domifa.org, en el teléfono móvil 636 544 668 o en la web www.domifa.org.