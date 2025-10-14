Música
El corazón de DoMiFa late por Ruanda con quince conciertos solidarios
La asociación desarrollará un proyecto coral en el Camp de Tarragona con el objetivo de recaudar 25.000 euros
La Asociación DoMiFa, entidad cultural sin ánimo de lucro dedicada a la música coral, pone en marcha el proyecto solidario Con Corazón. La música que transforma, una iniciativa que convertirá todos sus conciertos de la temporada 2025/2026 en acciones benéficas a favor de Amics de Rwanda. El objetivo es recaudar 25.000 euros anuales para destinarlos íntegramente a proyectos de educación y sanidad en el país africano, con especial atención a la infancia.
El proyecto cuenta con dos formaciones bajo la dirección de David Molina: el Coro Arsmusica y la Schola Gregoriana Ut Mi Fa. En total, la temporada incluirá cinco producciones y una quincena de conciertos repartidos por el territorio: Canonades (octubre), Veus d’Aigua (noviembre), Un cor amb molts cors (febrero/marzo), Maridatge (mayo/junio) y Llum en el silenci, que se representará a lo largo de la temporada.
Las primeras citas son inminentes: Creixell (18 de octubre), Tarragona (19 de octubre), Tarragona (8 de noviembre), El Morell (16 de noviembre) y Montbrió (23 de noviembre). Todas forman parte del programa inaugural, Canonades, que abre un ciclo con espíritu transformador y una finalidad concreta: hacer que cada entrada vendida y cada nota interpretada se conviertan en ayuda real.
A punto de presentarse, el proyecto ya cuenta con 5.385 euros recaudados en actuaciones previas en varios municipios como Montbrió, Riudoms, Reus o Creixell. Esta experiencia previa ha servido para consolidar la propuesta, demostrar su viabilidad y reforzar la confianza en su potencial solidario y transformador dentro y fuera del territorio.
Llamamiento a la colaboración
Para alcanzar el reto económico, la entidad busca empresas, instituciones y músicos que deseen sumarse. Las aportaciones ayudarán a cubrir gastos básicos como la dirección musical, la contratación de músicos colaboradores, la producción o la difusión de los conciertos. Los colaboradores tendrán visibilidad en los programas de mano, materiales gráficos y redes sociales, y podrán acogerse a deducciones fiscales. DoMiFa ofrece varios niveles de patrocinio adaptados a los intereses de cada empresa.
Amics de Rwanda
La entidad beneficiaria, Amics de Rwanda, es una asociación tarraconense sin ánimo de lucro que promueve proyectos de cooperación en educación y sanidad. Destacan las becas de estudio para jóvenes sin recursos y un programa de potabilización de agua en escuelas rurales que beneficia a más de un millar de alumnos. Para más información o colaboraciones, se puede contactar con DoMiFa en info@domifa.org, en el teléfono móvil 636 544 668 o en la web www.domifa.org.