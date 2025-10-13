Mapa de lluvia: los municipios de Tarragona en alerta por la DANA Alice este martes

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

El Servicio Meteorológico de Cataluña ha activado para este martes un aviso amarillo y, por lo tanto, de peligro moderado, por intensidad y acumulación de lluvia en varias comarcas del Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre. De hecho, según el Meteocat, el episodio de lluvias más intensas se producirían de madrugada, entre las 00h y las 06h.

Las comarcas donde el Meteocat ha activado el aviso amarillo durante la mañana son el Montsià, el Baix Ebre, el Baix Camp, el Alt Camp, el Tarragonès y el Baix Penedès, mientras que a partir de las 12 h. la alerta se desplaza al Priorat y la Conca de Barberà donde permanecerá hasta el próximo miércoles.

Mapa de municipios en alerta en Tarragona para este martes por la mañana.Meteocat

Las previsiones del Meteocat indican que las lluvias podrían dejar registros que podrían superar los 100 litros por metro cuadrado en 24 horas en el Montsià y el Baix Ebre y también alertan de que, puntualmente, podrían caer más de 20 litros por metro cuadrado en media hora en toda la demarcación.