Protección Civil envía una alerta a los móviles por la previsión de lluvias torrenciales

Miembros de Protección Civil consultando las previsiones en el Centro de Emergencias de Cataluña.ACN

Publicado por DIARI MÉS Creado: Actualizado:

Protección Civil ha enviado un mensaje de alerta a los móviles por la previsión de lluvias torrenciales durante esta noche y la noche en las comarcas del Montsià, Baix Camp, Tarragonès, Baix Ebre y Ribera d'Ebre.

En el aviso, que ha llegado hacia las 20 horas, se pide «evitar la movilidad». Asimismo, se pide «no acercarse a ríos, rieras y barrancos» y «seguir las indicaciones de las autoridades». En caso de urgencia, se recomienda llamar en el teléfono de emergencias 112.