Diari Més

Seguridad

Protección Civil envía una alerta a los móviles por la previsión de lluvias torrenciales

Se pide evitar la movilidad en las comarcas del Montsià, Baix Camp, Baix Ebre, Ribera d'Ebre y Tarragonès

Miembros de Protección Civil consultando las previsiones en el Centro de Emergencias de Cataluña.

Miembros de Protección Civil consultando las previsiones en el Centro de Emergencias de Cataluña.ACN

Diari Més
Publicado por
DIARI MÉS

Creado:

Actualizado:

Protección Civil ha enviado un mensaje de alerta a los móviles por la previsión de lluvias torrenciales durante esta noche y la noche en las comarcas del Montsià, Baix Camp, Tarragonès, Baix Ebre y Ribera d'Ebre.

En el aviso, que ha llegado hacia las 20 horas, se pide «evitar la movilidad». Asimismo, se pide «no acercarse a ríos, rieras y barrancos» y «seguir las indicaciones de las autoridades». En caso de urgencia, se recomienda llamar en el teléfono de emergencias 112.

tracking