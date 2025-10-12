Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

El Servicio Meteorológico de Cataluña ha activado para este lunes un aviso amarillo y, por lo tanto, de peligro moderado, por intensidad de lluvia en varias comarcas del Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre. De hecho, según el Meteocat, el episodio de lluvias más intensas se producirían entre las 6 y las 24 horas de este lunes.

Les comarcas donde el Meteocat ha activado el aviso amarillo durante la mañana son el Montsià y el Baix Ebre, mientras que a partir de las 18 h la alerta se desplaza al Baix Camp, el Tarragonès y el Baix Penedès, donde permanecerá, hasta el martes a las 6 h.

Les previsiones del Meteocat indican que las lluvias podrían dejar registros que podrían superar los 20 litros por metro cuadrado en media hora.

Además, el Meteocat ha activado también el aviso por acumulación de lluvia en varias comarcas ebrenses, donde las precipitaciones más intensas tendrían lugar entre las 00 y las 6 h del lunes.

En este caso la alerta es naranja en el Montsià y el Baix Ebre y amarilla en la Terra Alta. El umbral que se puede superar es de 100 mm en 24 horas. Con respecto a la temperatura, esta será similar o ligeramente más baja.