Mapa de lluvia: los municipios de Tarragona en alerta por precipitaciones este domingo

El Servicio Meteorológico de Cataluña ha activado para este domingo un aviso naranja y, por lo tanto, de peligro alto, por intensidad de lluvia en varias comarcas del Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre. De hecho, según el Meteocat, el episodio de lluvias más intensas se produciría entre las 6 y las 24 horas de este domingo.

Les comarcas donde el Meteocat ha activado el aviso naranja son el Montsià, el Baix Ebre, y el Baix Camp. Mientras que el aviso amarillo (moderado) lo ha activado en la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Alt Camp y el Tarragonès. Les previsiones del Meteocat indican que las lluvias podrían dejar registros que podrían superar los 20 litros en media hora.

Les precipitaciones intensas ya llegaron ayer a la demarcación. De hecho, en las últimas 24 horas, estas se han concentrado sobre todo en el Ebro con 92,1 litros en el PN de los Ports, 92,5 litros en Mas de Barberans, 55,4 litros en los Alfaques o 45,8 litros en las Casas de Alcanar, según los datos de las estaciones del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC).

Esta mañana, además, el Meteocat ha alertado de tiempo violento esta mañana, con la posibilidad de granizo o piedra, rachas fuertes de viento y chasquidos. También se mantiene el aviso de situación meteorológica de peligro por acumulación de lluvia en el Baix Ebre y el Montsià (naranja), añadiendo también la Terra Alta (amarillo).

Con respecto a la temperatura esta será similar o ligeramente más baja. Además, se esperan también golpes de viento fuerte en el prelitoral y litoral sur.