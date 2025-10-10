Salou acogerá un ‘Tardeig Solidari’ a favor de la LLiga Contra el Càncer

El acontecimiento contará con el atractivo de más de 50 regalos valorados en 3.000 euros que se rifarán entre todos los asistentesCedida

Salou volverá a ser el escenario de un acontecimiento solidario con la celebración del "Tardeig Solidari", organizado un año más por El Rinconcito de Manel en colaboración con la discoteca Flashback. La cita será el próximo viernes 17 de octubre, a partir de las 19h, y se alargará hasta medianoche.

El objetivo principal es recaudar fondo para la Liga Contra el Cáncer de las Comarcas de Tarragona y Tierras del Ebro, a través del proyecto www.lligatalavida.cat. Con un precio simbólico de entrada de 10 euros, todo lo que se recoja se destinará íntegramente a esta entidad, que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por el cáncer y promover la investigación en este ámbito.

Les entradas del acontecimiento se pueden adquirir a través de la web de la discoteca Flashback. Combinará música en directo, foodtrucks, minimarket y una rifa con más de 50 regalos valorados en 3.000 euros.

Maria Esteva, propietaria del Rinconcito de Manel, destaca que «el espíritu de este acontecimiento es, por encima de todo, solidario. En un momento tan delicado como el que estamos viviendo, el apoyo a la investigación contra el cáncer y a las personas que luchan cada día contra esta enfermedad es más necesario que nunca». Esteva ha agradecido también la colaboración de Hugo Battini, responsable de Flashback, asegurando que su apoyo ha sido fundamental para consolidar la fiesta.

Los organizadores invitan en toda a la ciudadanía a sumarse a la iniciativa y a disfrutar de una tarde festiva con un doble objetivo: divertirse y contribuir a una causa que afecta miles de familias en la demarcación de Tarragona.